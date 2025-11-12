Рейтинг@Mail.ru
Миронов предложил установить выплаты молодым ученым - РИА Новости, 12.11.2025
01:36 12.11.2025
Миронов предложил установить выплаты молодым ученым
Миронов предложил установить выплаты молодым ученым - РИА Новости, 12.11.2025
Миронов предложил установить выплаты молодым ученым
Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов направил обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением установить... РИА Новости, 12.11.2025
2025
общество, сергей миронов
Общество, Сергей Миронов
Миронов предложил установить выплаты молодым ученым

Миронов предложил единовременно выплачивать молодым ученым десять окладов

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов направил обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением установить единовременные выплаты молодым ученым в размере десяти должностных окладов, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Предлагаем установить единовременную выплату молодому ученому (до 35 лет), получившему степень кандидата наук и заключившему трудовой договор с российским университетом или научным институтом. Установить единовременную выплату в размере десяти должностных окладов по занимаемой должности на дату заключения трудового договора", - сказано в письме.
В документе отмечается, что единовременная выплата должна предоставляться за счет федерального бюджета в порядке, установленном кабмином. Реализация данной инициативы, по мнению политика, позволит создать дополнительный стимул для развития науки в России, создать систему сохранения ценных кадров в отечественной науке и системе высшего образования, повысить привлекательность научной карьеры для молодых ученых.
"Отсутствие эффективных программ поддержки молодых ученых на начальном этапе их карьеры приводит к потере ценных кадров. Это негативно сказывается на качестве научных исследований, качестве образовательного процесса, и для российской науки это серьёзный вызов. Проблему надо срочно решать", – сказал Миронов РИА Новости.
Общество
 
 
