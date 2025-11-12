На Филиппинах произошло малое извержение вулкана Тааль

В декабре 2024 года из-за извержения вулкана Канлаон на филиппинском острове Негрос были эвакуированы 39 тысяч человек. В результате этого события на вершине вулкана образовались отложения вулканического материала. Во время тайфуна "Калмаэги" их размыло ливнем и они обрушились на близлежащие деревни в виде грязевого потока. Двенадцать человек пропали без вести.