На Филиппинах произошло малое извержение вулкана Тааль - РИА Новости, 12.11.2025
13:58 12.11.2025 (обновлено: 14:02 12.11.2025)
На Филиппинах произошло малое извержение вулкана Тааль
На Филиппинах произошло малое извержение вулкана Тааль
Извержение произошло в главном кратере вулкана Тааль на Филиппинах утром в среду, в атмосферу поднялся столб серого пепла, сообщает Филиппинский институт... РИА Новости, 12.11.2025
На Филиппинах произошло малое извержение вулкана Тааль

На Филиппинах недалеко от Манилы произошло малое извержение вулкана Тааль

Извержение вулкана Тааль. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Извержение произошло в главном кратере вулкана Тааль на Филиппинах утром в среду, в атмосферу поднялся столб серого пепла, сообщает Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии.
Вулкан Тааль, расположенный на острове Лусон на 50 километров южнее столицы Филиппин Манилы, является одним из 24 действующих вулканов архипелага. Высота вулкана составляет 311 метров, а диаметр кратера – 400 метров.
"Малое фреатомагматическое извержение в главном кратере вулкана Тааль произошло с 06.51 по 06.54 утра по филиппинскому времени (UTC+08.00 – ред.), сегодня (12 ноября 2025)", - сказано в публикации института в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). Над кратером появился серый столб пепла, поднявшийся на высоту 2800 метров. Шлейф извержения дрейфует на северо-восток. В районе извержения сохраняется тревога первого уровня.
В декабре 2024 года из-за извержения вулкана Канлаон на филиппинском острове Негрос были эвакуированы 39 тысяч человек. В результате этого события на вершине вулкана образовались отложения вулканического материала. Во время тайфуна "Калмаэги" их размыло ливнем и они обрушились на близлежащие деревни в виде грязевого потока. Двенадцать человек пропали без вести.
* запрещена в РФ как экстремистская
Число погибших в результате тайфуна на Филиппинах возросло до 25 человек
11 ноября, 17:41
 
