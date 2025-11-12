На Филиппинах произошло малое извержение вулкана Тааль

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Извержение произошло в главном кратере вулкана Тааль на Филиппинах утром в среду, в атмосферу поднялся столб серого пепла, сообщает Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии.
"Малое фреатомагматическое извержение в главном кратере вулкана Тааль произошло с 06.51 по 06.54 утра по филиппинскому времени (UTC+08.00 – ред.), сегодня (12 ноября 2025)", - сказано в публикации института в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). Над кратером появился серый столб пепла, поднявшийся на высоту 2800 метров. Шлейф извержения дрейфует на северо-восток. В районе извержения сохраняется тревога первого уровня.
В декабре 2024 года из-за извержения вулкана Канлаон на филиппинском острове Негрос были эвакуированы 39 тысяч человек. В результате этого события на вершине вулкана образовались отложения вулканического материала. Во время тайфуна "Калмаэги" их размыло ливнем и они обрушились на близлежащие деревни в виде грязевого потока. Двенадцать человек пропали без вести.
* запрещена в РФ как экстремистская