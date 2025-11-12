Рейтинг@Mail.ru
ВСУ заявили, что отступили из района села Равнополье в Запорожской области - РИА Новости, 12.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
18:43 12.11.2025
ВСУ заявили, что отступили из района села Равнополье в Запорожской области
ВСУ заявили, что отступили из района села Равнополье в Запорожской области
ВСУ заявили, что отступили из района села Равнополье в Запорожской области
Силы обороны юга Украины заявили в среду, что подразделения ВСУ отступили из района села Равнополье в Запорожской области. РИА Новости, 12.11.2025
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
украина
вооруженные силы украины
спецоперация
вооруженные силы рф
запорожская область
россия
украина
ВСУ заявили, что отступили из района села Равнополье в Запорожской области

Силы обороны юга Украины заявили об отступлении ВСУ из села Равнополье

© AP Photo / Andrii Marienko Украинские военнослужащие
Украинские военнослужащие
© AP Photo / Andrii Marienko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Силы обороны юга Украины заявили в среду, что подразделения ВСУ отступили из района села Равнополье в Запорожской области.
"В результате комплексного огневого поражения наших позиций в районе Равнополья с целью сохранения жизни личного состава украинские подразделения переместились на более выгодные рубежи", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Сил обороны юга Украины.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Боевая работа САУ 2С7М Малка в зоне СВО
"Лучше смириться". На Западе резко высказались о конце конфликта на Украине
Вчера, 16:32
 
Специальная военная операция на Украине Запорожская область Россия Украина Вооруженные силы Украины Спецоперация Вооруженные силы РФ
 
 
