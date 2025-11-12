https://ria.ru/20251112/vsu-2054589106.html
ВСУ заявили, что отступили из района села Равнополье в Запорожской области
Силы обороны юга Украины заявили в среду, что подразделения ВСУ отступили из района села Равнополье в Запорожской области. РИА Новости, 12.11.2025
