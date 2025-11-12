В Белгородской области мирный житель пострадал при атаке дрона ВСУ

БЕЛГОРОД, 12 ноя - РИА Новости. Мирный житель получил баротравму в результате атаки дрона ВСУ в городе Грайворон Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"В городе Грайворон в результате атаки дрона на автомобиль пострадал мужчина. Он самостоятельно обратился в Грайворонскую ЦРБ, где у него диагностировали баротравму. Помощь оказана, для дальнейшего обследования направлен в городскую больницу №2 г. Белгорода. Машина повреждена. От удара также посечено ещё одно транспортное средство", - написал Гладков в Telegram-канале.
Губернатор добавил, что второй FPV-дрон сдетонировал рядом с частным домом, от ударов ещё нескольких дронов повреждены остекление одной квартиры в многоквартирном доме и пять машин. По его словам, в хуторе Масычево Грайворонского округа при детонации FPV-дрона пострадали частный дом и автомобиль. В селе Головчино вследствие сброса взрывного устройства с БПЛА повреждено оборудование на территории коммерческого объекта. В селе Замостье дрон ударил по административному зданию, в селе Доброе в результате атак дронов в двух частных домах повреждено остекление.
"В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа легковой автомобиль подвергся атаке FPV-дрона — транспортное средство повреждено. В селе Мешковое от детонации дрона пробита кровля гаража и повреждена одна машина. В Белгородском районе в хуторе Церковный дрон ударил по сельхозпредприятию... В селе Никольское в результате атаки FPV-дрона пробита кровля частного дома. Ещё одно домовладение атаковано дроном в селе Нечаевка", - уточнил глава области.
В селе Илёк-Кошары Ракитянского района FPV-дрон ударил по припаркованному во дворе автомобилю, добавил Гладков.
