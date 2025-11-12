Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области мирный житель пострадал при атаке дрона ВСУ - РИА Новости, 12.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
18:06 12.11.2025 (обновлено: 18:11 12.11.2025)
В Белгородской области мирный житель пострадал при атаке дрона ВСУ
В Белгородской области мирный житель пострадал при атаке дрона ВСУ - РИА Новости, 12.11.2025
В Белгородской области мирный житель пострадал при атаке дрона ВСУ
Мирный житель получил баротравму в результате атаки дрона ВСУ в городе Грайворон Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 12.11.2025
специальная военная операция на украине
грайворон
белгородская область
белгород
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
грайворон
белгородская область
белгород
грайворон, белгородская область, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Грайворон, Белгородская область, Белгород, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области мирный житель пострадал при атаке дрона ВСУ

В Грайвороне мирный житель пострадал при атаке дрона ВСУ

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия атаки дрона ВСУ в городе Грайворон Белгородской области
Последствия атаки дрона ВСУ в городе Грайворон Белгородской области - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия атаки дрона ВСУ в городе Грайворон Белгородской области
БЕЛГОРОД, 12 ноя - РИА Новости. Мирный житель получил баротравму в результате атаки дрона ВСУ в городе Грайворон Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"В городе Грайворон в результате атаки дрона на автомобиль пострадал мужчина. Он самостоятельно обратился в Грайворонскую ЦРБ, где у него диагностировали баротравму. Помощь оказана, для дальнейшего обследования направлен в городскую больницу №2 г. Белгорода. Машина повреждена. От удара также посечено ещё одно транспортное средство", - написал Гладков в Telegram-канале.
Боевая работа САУ 2С7М Малка в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
"Лучше смириться". На Западе резко высказались о конце конфликта на Украине
Вчера, 16:32
Губернатор добавил, что второй FPV-дрон сдетонировал рядом с частным домом, от ударов ещё нескольких дронов повреждены остекление одной квартиры в многоквартирном доме и пять машин. По его словам, в хуторе Масычево Грайворонского округа при детонации FPV-дрона пострадали частный дом и автомобиль. В селе Головчино вследствие сброса взрывного устройства с БПЛА повреждено оборудование на территории коммерческого объекта. В селе Замостье дрон ударил по административному зданию, в селе Доброе в результате атак дронов в двух частных домах повреждено остекление.
"В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа легковой автомобиль подвергся атаке FPV-дрона — транспортное средство повреждено. В селе Мешковое от детонации дрона пробита кровля гаража и повреждена одна машина. В Белгородском районе в хуторе Церковный дрон ударил по сельхозпредприятию... В селе Никольское в результате атаки FPV-дрона пробита кровля частного дома. Ещё одно домовладение атаковано дроном в селе Нечаевка", - уточнил глава области.
В селе Илёк-Кошары Ракитянского района FPV-дрон ударил по припаркованному во дворе автомобилю, добавил Гладков.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеГрайворонБелгородская областьБелгородВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
