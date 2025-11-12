В Белгородской области мирный житель пострадал при атаке дрона ВСУ

Губернатор добавил, что второй FPV-дрон сдетонировал рядом с частным домом, от ударов ещё нескольких дронов повреждены остекление одной квартиры в многоквартирном доме и пять машин. По его словам, в хуторе Масычево Грайворонского округа при детонации FPV-дрона пострадали частный дом и автомобиль. В селе Головчино вследствие сброса взрывного устройства с БПЛА повреждено оборудование на территории коммерческого объекта. В селе Замостье дрон ударил по административному зданию, в селе Доброе в результате атак дронов в двух частных домах повреждено остекление.