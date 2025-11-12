Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли более ста военных в зоне действия группировки "Север" - РИА Новости, 12.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:47 12.11.2025 (обновлено: 12:48 12.11.2025)
https://ria.ru/20251112/vsu-2054450023.html
ВСУ потеряли более ста военных в зоне действия группировки "Север"
ВСУ потеряли более ста военных в зоне действия группировки "Север" - РИА Новости, 12.11.2025
ВСУ потеряли более ста военных в зоне действия группировки "Север"
ВСУ потеряли более 100 военнослужащих в зоне действия группировки "Север", сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T12:47:00+03:00
2025-11-12T12:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
алексеевка
сумская область
украина
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950447867_0:0:3101:1745_1920x0_80_0_0_96f90b1837b11f01dd219c8c1aa34693.jpg
https://ria.ru/20251112/zaluzhnyy-2054371237.html
алексеевка
сумская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950447867_178:0:2907:2047_1920x0_80_0_0_9b729faa75e9183745c181152c161d97.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, алексеевка, сумская область, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Алексеевка, Сумская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли более ста военных в зоне действия группировки "Север"

МО РФ: ВСУ потеряли более ста военных в зоне действия группировки "Север"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие штурмовых подразделений
Военнослужащие штурмовых подразделений - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащие штурмовых подразделений . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. ВСУ потеряли более 100 военнослужащих в зоне действия группировки "Север", сообщило Минобороны РФ.
"ВСУ потеряли более 100 военнослужащих, 13 автомобилей, радиолокационную станцию и четыре склада материальных средств", - говорится в сообщении.
Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Алексеевка, Видновка и Юнаковка Сумской области, добавили в ведомстве.
В Минобороны РФ подчеркнули, что на харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Высокое, Пролетарка, Синельниково и Волчанск Харьковской области.
Украинские военные в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
"Он мясник". В США сделали заявление о замене Зеленскому
Вчера, 04:39
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьАлексеевкаСумская областьУкраинаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала