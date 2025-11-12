https://ria.ru/20251112/vsu-2054450023.html
ВСУ потеряли более ста военных в зоне действия группировки "Север"
ВСУ потеряли более ста военных в зоне действия группировки "Север" - РИА Новости, 12.11.2025
ВСУ потеряли более ста военных в зоне действия группировки "Север"
ВСУ потеряли более 100 военнослужащих в зоне действия группировки "Север", сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T12:47:00+03:00
2025-11-12T12:47:00+03:00
2025-11-12T12:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
алексеевка
сумская область
украина
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950447867_0:0:3101:1745_1920x0_80_0_0_96f90b1837b11f01dd219c8c1aa34693.jpg
https://ria.ru/20251112/zaluzhnyy-2054371237.html
алексеевка
сумская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950447867_178:0:2907:2047_1920x0_80_0_0_9b729faa75e9183745c181152c161d97.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, алексеевка, сумская область, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Алексеевка, Сумская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли более ста военных в зоне действия группировки "Север"
МО РФ: ВСУ потеряли более ста военных в зоне действия группировки "Север"