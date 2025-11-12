Бойцы "Центра" зачистили Сухой Яр от боевиков ВСУ

https://ria.ru/20251112/vsu-2054448196.html
Российская группировка войск "Центр" зачистила Сухой Яр в ДНР от военных ВСУ, сообщило Минобороны. РИА Новости, 12.11.2025
донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, безопасность
