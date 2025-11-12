Рейтинг@Mail.ru
Бойцы "Центра" зачистили Сухой Яр от боевиков ВСУ - РИА Новости, 12.11.2025
Специальная военная операция на Украине
 
12:41 12.11.2025 (обновлено: 13:39 12.11.2025)
Бойцы "Центра" зачистили Сухой Яр от боевиков ВСУ
Российская группировка войск "Центр" зачистила Сухой Яр в ДНР от военных ВСУ, сообщило Минобороны. РИА Новости, 12.11.2025
Бойцы "Центра" зачистили Сухой Яр от боевиков ВСУ

ВС России зачистили от боевиков ВСУ Сухой Яр в ДНР

Боевая работа РСЗО "Град" в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Российская группировка войск "Центр" зачистила Сухой Яр в ДНР от военных ВСУ, сообщило Минобороны.

Село находится в Покровском районе, примерно в 4,5 километра от Красноармейска.

"Завершена зачистка от украинских боевиков населенного пункта Сухой Яр", — говорится в сводке.
За сутки ВСУ потеряли в зоне ответственности бойцов "Центра":
  • до 450 боевиков;
  • боевую машину пехоты;
  • четыре бронетранспортера западного производства;
  • девять боевых бронированных машин;
  • восемь пикапов;
  • станцию радиоэлектронной борьбы.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Заголовок открываемого материала