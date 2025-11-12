Рейтинг@Mail.ru
ВСУ нанесли 65 ударов по Херсонской области за сутки - РИА Новости, 12.11.2025
10:01 12.11.2025
ВСУ нанесли 65 ударов по Херсонской области за сутки
ВСУ нанесли 65 ударов по Херсонской области за сутки
ВСУ нанесли 65 ударов по Херсонской области за сутки

ВСУ за сутки нанесли 65 ударов по 10 населенным пунктам Херсонской области

Последствия атаки ВСУ в Херсонской области. Архивное фото
ГЕНИЧЕСК, 12 ноя - РИА Новости. Украинские военные за сутки нанесли по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области 65 ударов с применением ствольной артиллерии и БПЛА, сообщили журналистам в экстренных службах.
"В течение светлого времени дня ВСУ нанесли 41 удар из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области. Еще 17 артиллерийских обстрелов со стороны украинской армии были зафиксированы ночью, 7 ударов были нанесены боевиками ВСУ при помощи БПЛА. Всего за сутки было зафиксировано 65 ударов по населенным пунктам левого берега со стороны войск киевского режима", - сказал представитель экстренных служб.
Обстрелам украинской армии подверглись 10 населенных пунктов: Днепряны, Каховка, Алешки, Новая Каховка, Таврийск, Горностаевка, Каиры, Заводовка, Старая Збурьевка, Новая Маячка.
Военнослужащие Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса Тор М2У - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Силы ПВО за ночь сбили 22 беспилотника ВСУ
07:14
 
Заголовок открываемого материала