ВСУ нанесли 65 ударов по Херсонской области за сутки
ВСУ нанесли 65 ударов по Херсонской области за сутки
Украинские военные за сутки нанесли по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области 65 ударов с применением ствольной артиллерии и БПЛА, сообщили... РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T10:01:00+03:00
в мире
днепр (река)
херсонская область
каховка
вооруженные силы украины
в мире, днепр (река), херсонская область , каховка, вооруженные силы украины
