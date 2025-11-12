https://ria.ru/20251112/vsu-2054388984.html
ВС России уничтожили 15 боевиков ВСУ в западной части Купянска
ВС России уничтожили 15 боевиков ВСУ в западной части Купянска
Штурмовой отряд 121-го мотострелкового полка группировки "Запад" уничтожил в Купянске 15 боевиков ВСУ, сообщил командир этого отряда с позывным "Лаврик". РИА Новости, 12.11.2025
ВС России уничтожили 15 боевиков ВСУ в западной части Купянска
Группировка "Запад" уничтожила 15 боевиков ВСУ в западной части Купянска