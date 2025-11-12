https://ria.ru/20251112/vsu-2054377155.html
ВСУ отправили женщин на боевые задачи из-за массового дезертирства
ВСУ отправили женщин на боевые задачи из-за массового дезертирства - РИА Новости, 12.11.2025
ВСУ отправили женщин на боевые задачи из-за массового дезертирства
Командиры 129-й бригады ВСУ на харьковском направлении отправили женщин на боевые задачи из-за массового дезертирства мужчин, сообщили РИА Новости в российских... РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T06:39:00+03:00
2025-11-12T06:39:00+03:00
2025-11-12T06:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/11/1817586365_0:173:2500:1579_1920x0_80_0_0_353d60bcdc95782be5635440c7527c87.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/11/1817586365_303:194:2266:1667_1920x0_80_0_0_3aee27a147e687826c3888471b92bf9d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, В мире
ВСУ отправили женщин на боевые задачи из-за массового дезертирства
В 129-й бригаде ВСУ из-за дезертирств на боевые задачи отправили женщин
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Командиры 129-й бригады ВСУ на харьковском направлении отправили женщин на боевые задачи из-за массового дезертирства мужчин, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Командование 129-й отдельной тяжелой механизированной бригады из-за ситуации с массовым дезертирством привлекает к выполнению боевых задач военнослужащих-женщин", - сказал собеседник агентства.
По его словам, женщины отправляются на позиции и выполняют обязанности водителей.