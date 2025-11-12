Рейтинг@Mail.ru
Военные ВСУ переодеваются в штатское, передвигаясь по Купянску
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:53 12.11.2025
Военные ВСУ переодеваются в штатское, передвигаясь по Купянску
Военные ВСУ переодеваются в штатское, передвигаясь по Купянску - РИА Новости, 12.11.2025
Военные ВСУ переодеваются в штатское, передвигаясь по Купянску
Военные ВСУ переодеваются в гражданскую одежду и используют гражданский транспорт для передвижения по Купянску и в его окрестностях, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 12.11.2025
специальная военная операция на украине
в мире
сша
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
© AP Photo / Mstyslav ChernovУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Mstyslav Chernov
Украинские военнослужащие. Архивное фото
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 12 ноя - РИА Новости. Военные ВСУ переодеваются в гражданскую одежду и используют гражданский транспорт для передвижения по Купянску и в его окрестностях, рассказал РИА Новости оператор БПЛА группировки "Запад" с позывным "Филин".
"Мы неоднократно отмечали группы мирных жителей возле мест, где, как мы знаем, стоят ВСУ. Думали, может, гуманитарные склады там или что-то другое. И только потом стали замечать: у людей то оружие, то боекомплект или какие-то военные атрибуты", - сказал "Филин".
"Позже мы поняли, что (военные ВСУ - ред.) просто переодеваются в гражданскую одежду, чтоб нас ввести в заблуждение", - добавил боец.
Он уточнил, что эту информацию подтверждают и разведчики.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военнослужащие продолжают разгром окруженной группировки ВСУ в Купянске.
Отмечалось, что только в Купянске за сутки были уничтожены до 50 военнослужащих, два бронетранспортера М113 и три боевые бронированные машины HMMWV производства США, два пикапа и четыре станции радиоэлектронной борьбы.
