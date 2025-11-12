Военные ВСУ переодеваются в штатское, передвигаясь по Купянску

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 12 ноя - РИА Новости. Военные ВСУ переодеваются в гражданскую одежду и используют гражданский транспорт для передвижения по Купянску и в его окрестностях, рассказал РИА Новости оператор БПЛА группировки "Запад" с позывным "Филин".

"Мы неоднократно отмечали группы мирных жителей возле мест, где, как мы знаем, стоят ВСУ . Думали, может, гуманитарные склады там или что-то другое. И только потом стали замечать: у людей то оружие, то боекомплект или какие-то военные атрибуты", - сказал "Филин".

"Позже мы поняли, что (военные ВСУ - ред.) просто переодеваются в гражданскую одежду, чтоб нас ввести в заблуждение", - добавил боец.

Он уточнил, что эту информацию подтверждают и разведчики.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военнослужащие продолжают разгром окруженной группировки ВСУ в Купянске.