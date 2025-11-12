Рейтинг@Mail.ru
ВСУ разграбили Красный Лиман, заявил эксперт
12.11.2025
Специальная военная операция на Украине
 
02:13 12.11.2025
ВСУ разграбили Красный Лиман, заявил эксперт
Подконтрольный ВСУ Красный Лиман в ДНР разграблен, в городе проблемы с водой и продуктами, рассказал РИА Новости военный эксперт Виталий Киселев со ссылкой на...
ВСУ разграбили Красный Лиман, заявил эксперт

Киселев: ВСУ разграбили Красный Лиман и не выпускают людей из города

ЛУГАНСК, 12 ноя – РИА Новости. Подконтрольный ВСУ Красный Лиман в ДНР разграблен, в городе проблемы с водой и продуктами, рассказал РИА Новости военный эксперт Виталий Киселев со ссылкой на свои источники.
Красном Лимане на сегодняшний день ситуация катастрофическая прежде всего с самым важным - это с питьевой водой. Город практически разграблен ВСУ - как частное домостроение, так и производственное. В системе водоснабжения всушники украли насосы и электромоторы и сдали их на металлом в Славянске, на приемку в районе металлолома в районе центрального рынка", - рассказал Киселев.
По его словам, вода в Красном Лимане полностью отсутствует, также есть проблемы с подвозом продуктов питания.
"Всушники не выпускают людей из Лимана сегодня, не разрешают им эвакуацию и держат их полностью в заложниках", - рассказал Киселев.
Подразделения российских войск улучшили позиции между Красным Лиманом и Ямполем в Донецкой Народной Республике, а также продвинулись в южной части самого Ямполя, сообщил накануне глава ДНР Денис Пушилин.
Специальная военная операция на Украине
Красный Лиман
Донецкая Народная Республика
Славянск
Виталий Киселев
Денис Пушилин
Вооруженные силы Украины
В мире
 
 
