ВСУ разграбили Красный Лиман, заявил эксперт

ЛУГАНСК, 12 ноя – РИА Новости. Подконтрольный ВСУ Красный Лиман в ДНР разграблен, в городе проблемы с водой и продуктами, рассказал РИА Новости военный эксперт Виталий Киселев со ссылкой на свои источники.

"В Красном Лимане на сегодняшний день ситуация катастрофическая прежде всего с самым важным - это с питьевой водой. Город практически разграблен ВСУ - как частное домостроение, так и производственное. В системе водоснабжения всушники украли насосы и электромоторы и сдали их на металлом в Славянске , на приемку в районе металлолома в районе центрального рынка", - рассказал Киселев

По его словам, вода в Красном Лимане полностью отсутствует, также есть проблемы с подвозом продуктов питания.