ВСУ разграбили Красный Лиман, заявил эксперт

ЛУГАНСК, 12 ноя – РИА Новости. Подконтрольный ВСУ Красный Лиман в ДНР разграблен, в городе проблемы с водой и продуктами, рассказал РИА Новости военный эксперт Виталий Киселев со ссылкой на свои источники.
"В Красном Лимане на сегодняшний день ситуация катастрофическая прежде всего с самым важным - это с питьевой водой. Город практически разграблен ВСУ - как частное домостроение, так и производственное. В системе водоснабжения всушники украли насосы и электромоторы и сдали их на металлом в Славянске, на приемку в районе металлолома в районе центрального рынка", - рассказал Киселев.
По его словам, вода в Красном Лимане полностью отсутствует, также есть проблемы с подвозом продуктов питания.
"Всушники не выпускают людей из Лимана сегодня, не разрешают им эвакуацию и держат их полностью в заложниках", - рассказал Киселев.
Подразделения российских войск улучшили позиции между Красным Лиманом и Ямполем в Донецкой Народной Республике, а также продвинулись в южной части самого Ямполя, сообщил накануне глава ДНР Денис Пушилин.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18