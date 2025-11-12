https://ria.ru/20251112/vsu--2054450386.html
ВСУ потеряли до 215 военных в зоне действий "Запада"
ВСУ потеряли до 215 военных в зоне действий "Запада"
Украинские войска за сутки потеряли до 215 военнослужащих в зоне действий российской группировки "Запад", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 12.11.2025
специальная военная операция на украине
