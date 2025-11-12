ВСУ потеряли до 215 военных в зоне действий "Запада"

"Всего в зоне ответственности группировки войск "Запад" потери противника составили до 215 военнослужащих, две боевые бронированные машины и 21 автомобиль. Уничтожены два склада боеприпасов и девять станций радиоэлектронной борьбы", - говорится в сводке российского военного ведомства.