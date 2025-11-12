https://ria.ru/20251112/vsu--2054388708.html
ВС России наносят поражение ВСУ в южной части Купянска
ВС России наносят поражение ВСУ в южной части Купянска - РИА Новости, 12.11.2025
ВС России наносят поражение ВСУ в южной части Купянска
Российская группировка войск "Запад" наносит поражение украинским силам в южной части города Купянска Харьковской области и в лесопарковой зоне в городской... РИА Новости, 12.11.2025
специальная военная операция на украине
владимир зеленский
россия
харьковская область
безопасность
россия
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ВС России наносят поражение ВСУ в южной части Купянска
Силы "Запада" наносят поражение ВСУ в южной части Купянска и в лесопарковой зоне