ВС России наносят поражение ВСУ в южной части Купянска

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" наносит поражение украинским силам в южной части города Купянска Харьковской области и в лесопарковой зоне в городской черте, заявил командир штурмового отряда 121-го мотострелкового полка с позывным "Лаврик".