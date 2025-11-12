Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили до 50 военных ВСУ в районе Петровки - РИА Новости, 12.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:55 12.11.2025
ВС России уничтожили до 50 военных ВСУ в районе Петровки
2025-11-12T12:55:00+03:00
2025-11-12T12:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
харьковская область
украина
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
харьковская область
украина
безопасность, харьковская область, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Харьковская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России уничтожили до 50 военных ВСУ в районе Петровки

МО РФ: ВС России уничтожили до 50 военных ВСУ в районе Петровки

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Российская группировка "Запад" при отражении атаки в районе Петровки в Харьковской области уничтожили до 50 военных ВСУ, бронемашину Senator канадского производства, сообщили в Минобороны РФ.
Бойцы "Запада" отразили атаку штурмовых подразделений нацгвардии Украины в районе Петровки в Харьковской области.
"В результате огневого поражения уничтожено до 50 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина Senator канадского производства, миномет, четыре станции радиоэлектронной борьбы и четыре пикапа", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Украинские военные в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
"Он мясник". В США сделали заявление о замене Зеленскому
Вчера, 04:39
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХарьковская областьУкраинаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
