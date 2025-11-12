Рейтинг@Mail.ru
Бойцы "Запада" продолжали уничтожение группировки ВСУ в районе Купянска - РИА Новости, 12.11.2025
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
12:50 12.11.2025
https://ria.ru/20251112/vs-2054450732.html
Бойцы "Запада" продолжали уничтожение группировки ВСУ в районе Купянска
Бойцы "Запада" продолжали уничтожение группировки ВСУ в районе Купянска - РИА Новости, 12.11.2025
Бойцы "Запада" продолжали уничтожение группировки ВСУ в районе Купянска
Российская группировка войск "Запад" улучшила положение по переднему краю, в районе Купянска штурмовые отряды продолжали уничтожение окруженной группировки ВСУ, РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T12:50:00+03:00
2025-11-12T12:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
харьковская область
святогорск
вооруженные силы украины
россия
харьковская область
святогорск
безопасность, россия, харьковская область, святогорск, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Харьковская область, Святогорск, Вооруженные силы Украины
Бойцы "Запада" продолжали уничтожение группировки ВСУ в районе Купянска

МО РФ: "Запад" продолжил уничтожение группировки ВСУ в районе Купянска

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" улучшила положение по переднему краю, в районе Купянска штурмовые отряды продолжали уничтожение окруженной группировки ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Петропавловка, Куриловка Харьковской области, Святогорск, Коровий Яр и Дроновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
"В районе населенного пункта Купянск Харьковской области штурмовые отряды 6-й армии продолжали уничтожение окруженной группировки противника", - добавили в МО РФ.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
"Зеленского уберут": на Западе рассказали, что происходит в Киеве
Вчера, 01:58
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияХарьковская областьСвятогорскВооруженные силы Украины
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
