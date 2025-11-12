https://ria.ru/20251112/vs-2054450732.html
Бойцы "Запада" продолжали уничтожение группировки ВСУ в районе Купянска
Бойцы "Запада" продолжали уничтожение группировки ВСУ в районе Купянска - РИА Новости, 12.11.2025
Бойцы "Запада" продолжали уничтожение группировки ВСУ в районе Купянска
Российская группировка войск "Запад" улучшила положение по переднему краю, в районе Купянска штурмовые отряды продолжали уничтожение окруженной группировки ВСУ, РИА Новости, 12.11.2025
Бойцы "Запада" продолжали уничтожение группировки ВСУ в районе Купянска
