https://ria.ru/20251112/vs-2054449426.html
ВС России отразили атаку Нацгвардии Украины в Харьковской области
ВС России отразили атаку Нацгвардии Украины в Харьковской области - РИА Новости, 12.11.2025
ВС России отразили атаку Нацгвардии Украины в Харьковской области
Бойцы российской группировки "Запад" отразили атаку штурмовых подразделений Нацгвардии Украины в районе Петровки в Харьковской области, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T12:46:00+03:00
2025-11-12T12:46:00+03:00
2025-11-12T12:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
харьковская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0b/2054150343_0:171:3112:1923_1920x0_80_0_0_3fe0c85f81553790ed884392c4ff3c52.jpg
https://ria.ru/20251112/zapad-2054291628.html
украина
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0b/2054150343_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_e265709f5613a205fe7a4f929c1f73a1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, украина, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Харьковская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России отразили атаку Нацгвардии Украины в Харьковской области
МО РФ: ВС России отразили атаку Нацгвардии Украины в Харьковской области