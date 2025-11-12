Вучич предупредил об активной подготовке стран Европы к войне с Россией

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Сербия рискует оказаться между молотом и наковальней из-за подготовки Европы к войне с Россией, заявил президент республики Александр Вучич в эфире телеканала Pink TV.
"По мере того, как я анализирую факты, я прихожу к выводу, что война между Европой и Россией становится все более очевидной", — сообщил он.
Так он прокомментировал заявление начальника Генштаба Франции Фабьена Мандона, что вооруженные силы страны должны быть готовы к возможному столкновению через три-четыре года на фоне "российской угрозы".
Глава государства отметил, что в текущей международной обстановке Белграду не остается ничего делать, кроме как укреплять собственную обороноспособность.
"Мы должны продолжать укреплять армию. Мы вооружаемся с умом. Нам нужно продолжать вкладывать большие средства, чтобы защитить нашу страну", — добавил Вучич.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
