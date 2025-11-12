https://ria.ru/20251112/voditeli-2054393255.html
Водителей предупредили о штрафах на сотни тысяч рублей из-за грузовиков
Водителей предупредили о штрафах на сотни тысяч рублей из-за грузовиков - РИА Новости, 12.11.2025
Водителей предупредили о штрафах на сотни тысяч рублей из-за грузовиков
В России владельцы легковых автомобилей начали сталкиваться с крупными штрафами от Ространснадзора, достигающими сотен тысяч рублей, якобы за перевес в... РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T09:24:00+03:00
2025-11-12T09:24:00+03:00
2025-11-12T10:09:00+03:00
авто
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903766116_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_6363c4eb1c671c9ff3c4a2bdbb24259c.jpg
https://ria.ru/20251110/carsh-2053511513.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903766116_71:0:2802:2048_1920x0_80_0_0_e45de7031e2bda30d0b7732d94b84196.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, россия, общество
Водителей предупредили о штрафах на сотни тысяч рублей из-за грузовиков
Водители легковушек стали получать штрафы до 600 тысяч из-за грузовиков
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости.
В России владельцы легковых автомобилей начали сталкиваться с крупными штрафами от Ространснадзора, достигающими сотен тысяч рублей, якобы за перевес в несколько тонн и превышение допустимых габаритов, сообщают "Известия
".
По данным издания, это происходит из-за мошеннической схемы, которую используют владельцы фур.
"Перед заездом на весовые пункты они вешают номера-дублеры, которые совпадают с регистрационными знаками легковых машин. В итоге штрафы получают простые автовладельцы", — говорится в материале.
Издание в качестве примера привело инцидент с владельцем легковушки, которую ошибочно классифицировали как шестиосную фуру высотой 4,79 метра. Чтобы отменить штраф размером в 600 тысяч рублей, ему пришлось обратиться за помощью в суд.
Президент ассоциации "Грузавтотранс" Владимир Матягин, в свою очередь, рассказал, что поймать мошенников с поличным крайне проблематично, поскольку это происходит на автоматических пунктах весогабаритного контроля.