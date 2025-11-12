Рейтинг@Mail.ru
В аэропорту Владивостока задержали россиянку, бросившую дочь в Таиланде - РИА Новости, 12.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:45 12.11.2025 (обновлено: 20:22 12.11.2025)
https://ria.ru/20251112/vladivostok-2054599536.html
В аэропорту Владивостока задержали россиянку, бросившую дочь в Таиланде
В аэропорту Владивостока задержали россиянку, бросившую дочь в Таиланде - РИА Новости, 12.11.2025
В аэропорту Владивостока задержали россиянку, бросившую дочь в Таиланде
Полиция задержала в аэропорту Владивостока россиянку, бросившую дочь в Таиланде и депортированную из Бангкока, сообщила официальный представитель МВД Ирина... РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T19:45:00+03:00
2025-11-12T20:22:00+03:00
происшествия
таиланд
владивосток
бангкок
ирина волк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054600764_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a322f92bc35b929af3040622a6d42582.jpg
https://ria.ru/20251112/bangkok-2054410044.html
https://ria.ru/20251104/turtsiya-2052762860.html
таиланд
владивосток
бангкок
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Задержание россиянки, бросившей дочь в Таиланде
Задержание россиянки, бросившей дочь в Таиланде.
2025-11-12T19:45
true
PT0M17S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054600764_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_57e5b5ad5fb67aec809c54aee761a01f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, таиланд, владивосток, бангкок, ирина волк
Происшествия, Таиланд, Владивосток, Бангкок, Ирина Волк
В аэропорту Владивостока задержали россиянку, бросившую дочь в Таиланде

Во Владивостоке задержали россиянку Владыко, бросившую дочь в Таиланде

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЛАДИВОСТОК, 12 ноя — РИА Новости. Полиция задержала в аэропорту Владивостока россиянку, бросившую дочь в Таиланде и депортированную из Бангкока, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
«
"Женщина подозревается в оставлении в опасности своей малолетней дочери. <...> В настоящее время уроженка Владивостока доставлена в отдел полиции для разбирательства. По факту оставления малолетней в опасности полиция проводит доследственную проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", — написала она в Telegram-канале.
Бангкок - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Появились подробности о ребенке россиянки, арестованной в Бангкоке
Вчера, 10:52
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Как передает корреспондент РИА Новости, самолет прибыл по расписанию, все пассажиры и экипаж вышли. В зону таможенного контроля прибыли сотрудники полиции, но спустя более двух часов после приземления Эрика Владыко не вышла из зоны прилета в общий зал аэропорта. Встречающих у выхода к этому времени также не осталось.
Владыко жила на острове Самуи и приехала оттуда в Бангкок вместе с дочерью. В ночь на 13 сентября она пропала в районе улицы Сукхумвит, куда приехала на такси в ночной бар. Ее четырехлетняя дочь осталась в гостинице, полицейские отправили ребенка в один из сиротских приютов. Позже за девочкой прилетела бабушка.
© Фото : страница Эрики Владыко в соцсетиЭрика Владыко
Эрика Владыко - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© Фото : страница Эрики Владыко в соцсети
Эрика Владыко
Через неделю Владыко появилась в отеле. Однако вскоре она вновь перестала выходить на связь.
Разыскивавшие россиянку волонтеры рассказали РИА Новости, что, по словам женщины, ее "преследуют люди, которые хотят ее убить" из-за недвижимости на острове Самуи, и она от них прячется.
Автомобиль полиции Турции - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Генконсульство России в Анталье рассказало о поисках пропавшей россиянки
4 ноября, 13:39
 
ПроисшествияТаиландВладивостокБангкокИрина Волк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала