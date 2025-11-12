https://ria.ru/20251112/vladivostok-2054599536.html
В аэропорту Владивостока задержали россиянку, бросившую дочь в Таиланде
В аэропорту Владивостока задержали россиянку, бросившую дочь в Таиланде
В аэропорту Владивостока задержали россиянку, бросившую дочь в Таиланде
Во Владивостоке задержали россиянку Владыко, бросившую дочь в Таиланде
ВЛАДИВОСТОК, 12 ноя — РИА Новости. Полиция задержала в аэропорту Владивостока россиянку, бросившую дочь в Таиланде и депортированную из Бангкока, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
"Женщина подозревается в оставлении в опасности своей малолетней дочери. <...> В настоящее время уроженка Владивостока
доставлена в отдел полиции для разбирательства. По факту оставления малолетней в опасности полиция проводит доследственную проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", — написала она в Telegram-канале
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Как передает корреспондент РИА Новости, самолет прибыл по расписанию, все пассажиры и экипаж вышли. В зону таможенного контроля прибыли сотрудники полиции, но спустя более двух часов после приземления Эрика Владыко не вышла из зоны прилета в общий зал аэропорта. Встречающих у выхода к этому времени также не осталось.
Владыко жила на острове Самуи и приехала оттуда в Бангкок
вместе с дочерью. В ночь на 13 сентября она пропала в районе улицы Сукхумвит, куда приехала на такси в ночной бар. Ее четырехлетняя дочь осталась в гостинице, полицейские отправили ребенка в один из сиротских приютов. Позже за девочкой прилетела бабушка.
Через неделю Владыко появилась в отеле. Однако вскоре она вновь перестала выходить на связь.
Разыскивавшие россиянку волонтеры рассказали РИА Новости, что, по словам женщины, ее "преследуют люди, которые хотят ее убить" из-за недвижимости на острове Самуи, и она от них прячется.