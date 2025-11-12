В аэропорту Владивостока задержали россиянку, бросившую дочь в Таиланде

ВЛАДИВОСТОК, 12 ноя — РИА Новости. Полиция задержала в аэропорту Владивостока россиянку, бросившую дочь в Таиланде и депортированную из Бангкока, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

« "Женщина подозревается в оставлении в опасности своей малолетней дочери. <...> В настоящее время уроженка Владивостока доставлена в отдел полиции для разбирательства. По факту оставления малолетней в опасности полиция проводит доследственную проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", — написала она в Telegram-канале

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как передает корреспондент РИА Новости, самолет прибыл по расписанию, все пассажиры и экипаж вышли. В зону таможенного контроля прибыли сотрудники полиции, но спустя более двух часов после приземления Эрика Владыко не вышла из зоны прилета в общий зал аэропорта. Встречающих у выхода к этому времени также не осталось.

Владыко жила на острове Самуи и приехала оттуда в Бангкок вместе с дочерью. В ночь на 13 сентября она пропала в районе улицы Сукхумвит, куда приехала на такси в ночной бар. Ее четырехлетняя дочь осталась в гостинице, полицейские отправили ребенка в один из сиротских приютов. Позже за девочкой прилетела бабушка.

© Фото : страница Эрики Владыко в соцсети Эрика Владыко © Фото : страница Эрики Владыко в соцсети Эрика Владыко

Через неделю Владыко появилась в отеле. Однако вскоре она вновь перестала выходить на связь.