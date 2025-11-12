https://ria.ru/20251112/vladivostok-2054402032.html
Во Владивостоке по дороге в аэропорт произошло ДТП, есть пострадавшие
Во Владивостоке по дороге в аэропорт произошло ДТП, есть пострадавшие - РИА Новости, 12.11.2025
Во Владивостоке по дороге в аэропорт произошло ДТП, есть пострадавшие
ДТП с пятью пострадавшими произошло по пути в аэропорт Владивостока, сообщило УМВД России по Приморскому краю. РИА Новости, 12.11.2025
ВЛАДИВОСТОК, 12 ноя - РИА Новости. ДТП с пятью пострадавшими произошло по пути в аэропорт Владивостока, сообщило УМВД России по Приморскому краю.
По данным ведомства, 35-летний водитель грузовика Jac 47881A, не соблюдая дистанцию, на трассе "Кневичи - Владивосток" столкнулся с Toyota Corolla Fielder. После этого грузовик задел автомобиль Changan Uni-K, который от удара врезался в Honda Fit.
"В дежурную часть отдела МВД России по городу Артему поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в районе 8 км автодороги "Подъезд к аэропорту "Владивосток"… В результате дорожно-транспортного происшествия травмы различной степени тяжести получили пять человек", - говорится в сообщении. Три человека госпитализированы, а двое получили амбулаторное лечение.
Как сообщают в УВМД, водитель грузовика Jac 47881A имеет 17 лет водительского стажа. В этом году он единожды привлекался к административной ответственности за превышение скорости.
По факту аварии составлено определение о возбуждении дела об административном правонарушении по статье 12.24 Ко АП РФ
"Нарушение Правил дорожного движения, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего".
В настоящий момент проводится проверка, назначено проведение ряда исследований, по результатам которых будет принято законное и обоснованное решение, добавили в управлении.