Во Владивостоке по дороге в аэропорт произошло ДТП, есть пострадавшие

ВЛАДИВОСТОК, 12 ноя - РИА Новости. ДТП с пятью пострадавшими произошло по пути в аэропорт Владивостока, сообщило УМВД России по Приморскому краю.

По данным ведомства, 35-летний водитель грузовика Jac 47881A, не соблюдая дистанцию, на трассе "Кневичи - Владивосток" столкнулся с Toyota Corolla Fielder. После этого грузовик задел автомобиль Changan Uni-K, который от удара врезался в Honda Fit.

"В дежурную часть отдела МВД России по городу Артему поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в районе 8 км автодороги "Подъезд к аэропорту "Владивосток"… В результате дорожно-транспортного происшествия травмы различной степени тяжести получили пять человек", - говорится в сообщении. Три человека госпитализированы, а двое получили амбулаторное лечение.

Как сообщают в УВМД, водитель грузовика Jac 47881A имеет 17 лет водительского стажа. В этом году он единожды привлекался к административной ответственности за превышение скорости.

По факту аварии составлено определение о возбуждении дела об административном правонарушении по статье 12.24 Ко АП РФ "Нарушение Правил дорожного движения, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего".