Вэнс назвал Рубио самым смешным человеком в администрации США - РИА Новости, 12.11.2025
21:35 12.11.2025
Вэнс назвал Рубио самым смешным человеком в администрации США
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что считает, что у госсекретаря США Марко Рубио самое лучшее чувство юмора в администрации, помимо президента США... РИА Новости, 12.11.2025
в мире, сша, марко рубио, дональд трамп, джеймс дэвид вэнс
В мире, США, Марко Рубио, Дональд Трамп, Джеймс Дэвид Вэнс
Вэнс назвал Рубио самым смешным человеком в администрации США

© AP Photo / Jose Luis MaganaМарко Рубио
Марко Рубио. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 ноя - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что считает, что у госсекретаря США Марко Рубио самое лучшее чувство юмора в администрации, помимо президента США Дональда Трампа.
"Послушайте, у нас у всех разные взгляды на это. Лично я свой голос за самого смешного человека, помимо президента, наверное, отдам Марко. У него потрясающее чувство юмора", - сказал Вэнс на мероприятии с министром здравоохранения Робертом Кеннеди-младшим.
Вэнс и Рубио считаются главными кандидатами на роль преемника Трампа на выборах 2028 года. В июле госсекретарь назвал Вэнса "отличным кандидатом" от республиканцев на выборах президента в 2028 году. Позднее издание Politico сообщило, что Рубио в частном порядке сообщил, что Вэнс является главным кандидатом от республиканцев на следующих президентских выборах.
В миреСШАМарко РубиоДональд ТрампДжеймс Дэвид Вэнс
 
 
