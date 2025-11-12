https://ria.ru/20251112/vitse-prezident-2054613971.html
Вэнс назвал Рубио самым смешным человеком в администрации США
Вэнс назвал Рубио самым смешным человеком в администрации США - РИА Новости, 12.11.2025
Вэнс назвал Рубио самым смешным человеком в администрации США
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что считает, что у госсекретаря США Марко Рубио самое лучшее чувство юмора в администрации, помимо президента США... РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T21:35:00+03:00
2025-11-12T21:35:00+03:00
2025-11-12T21:35:00+03:00
в мире
сша
марко рубио
дональд трамп
джеймс дэвид вэнс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/17/2018609554_0:185:3072:1913_1920x0_80_0_0_c43751ed0fe127fb3be61918174f80ac.jpg
https://ria.ru/20251112/tramp-2054588117.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/17/2018609554_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_80a7900622c008c674ff384201940ec0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, марко рубио, дональд трамп, джеймс дэвид вэнс
В мире, США, Марко Рубио, Дональд Трамп, Джеймс Дэвид Вэнс
Вэнс назвал Рубио самым смешным человеком в администрации США
Вэнс назвал Рубио самым смешным человеком в администрации, кроме Трампа