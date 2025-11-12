В АВВР поддержали идею разрешить онлайн-торговлю вином в России

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Ассоциация виноградарей и виноделов России (АВВР) поддерживает идею разрешить онлайн-торговлю вином в России, надо идти по этому пути смелее, заявил журналистам член правления ассоциации Дмитрий Киселев в кулуарах Российского винодельческого форума.

"Мы давно этого ждем. Мы за онлайн-торговлю", - сказал Киселев

Он напомнил, что онлайн-продажа алкоголя уже есть во многих странах мира. "Так что надо идти по этому пути смелее", - считает член правления АВВР.

По его словам, онлайн-торговля поддержит отрасль и людей, которые работают на земле. "Мы все время забываем, что вино - это результат крестьянского труда, крестьянского такого благородного сельскохозяйственного цикла, который не прерывался никогда - и на периоды войн, эпидемий, стихийных бедствий. Это крестьянский труд", - отметил Киселев.

Он также согласился с тем, что онлайн-торговля поддержит малые винодельни. "Конечно, они же не могут войти в сети, в торговлю. Для них это недостижимая мечта, а вот эта онлайн-торговля, она, конечно, поможет им очень", - подчеркнул Киселев.

Минфин еще несколько лет назад подготовил законопроект для проведения эксперимента по дистанционной продаже российского вина. Однако в правительстве возникли разногласия – Минздрав и Роспотребнадзор выступают против онлайн-продаж любого алкоголя.