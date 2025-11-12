Рейтинг@Mail.ru
В АВВР поддержали идею разрешить онлайн-торговлю вином в России
18:25 12.11.2025
В АВВР поддержали идею разрешить онлайн-торговлю вином в России
В АВВР поддержали идею разрешить онлайн-торговлю вином в России - РИА Новости, 12.11.2025
В АВВР поддержали идею разрешить онлайн-торговлю вином в России
Ассоциация виноградарей и виноделов России (АВВР) поддерживает идею разрешить онлайн-торговлю вином в России, надо идти по этому пути смелее, заявил журналистам РИА Новости, 12.11.2025
В АВВР поддержали идею разрешить онлайн-торговлю вином в России

Киселев: АВВР поддержала идею разрешить онлайн-торговлю вином в России

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Ассоциация виноградарей и виноделов России (АВВР) поддерживает идею разрешить онлайн-торговлю вином в России, надо идти по этому пути смелее, заявил журналистам член правления ассоциации Дмитрий Киселев в кулуарах Российского винодельческого форума.
"Мы давно этого ждем. Мы за онлайн-торговлю", - сказал Киселев.
Он напомнил, что онлайн-продажа алкоголя уже есть во многих странах мира. "Так что надо идти по этому пути смелее", - считает член правления АВВР.
По его словам, онлайн-торговля поддержит отрасль и людей, которые работают на земле. "Мы все время забываем, что вино - это результат крестьянского труда, крестьянского такого благородного сельскохозяйственного цикла, который не прерывался никогда - и на периоды войн, эпидемий, стихийных бедствий. Это крестьянский труд", - отметил Киселев.
Он также согласился с тем, что онлайн-торговля поддержит малые винодельни. "Конечно, они же не могут войти в сети, в торговлю. Для них это недостижимая мечта, а вот эта онлайн-торговля, она, конечно, поможет им очень", - подчеркнул Киселев.
Минфин еще несколько лет назад подготовил законопроект для проведения эксперимента по дистанционной продаже российского вина. Однако в правительстве возникли разногласия – Минздрав и Роспотребнадзор выступают против онлайн-продаж любого алкоголя.
Российский винодельческий форум - крупнейшее ежегодное мероприятие, посвященное виноделию в России. В 2025 году форум проходит в четвертый раз, 12-13 ноября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
