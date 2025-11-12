Рейтинг@Mail.ru
Фигурантка дела о хищениях на поставках бронежилетов признала вину в суде - РИА Новости, 12.11.2025
16:39 12.11.2025
Фигурантка дела о хищениях на поставках бронежилетов признала вину в суде
Фигурантка дела о хищениях на поставках бронежилетов признала вину в суде - РИА Новости, 12.11.2025
Фигурантка дела о хищениях на поставках бронежилетов признала вину в суде
Финансовый директор ГК "Пикет" Виктория Антонова признала вину в хищении при поставках некачественных бронежилетов, передает корреспондент РИА Новости из зала... РИА Новости, 12.11.2025
москва, министерство обороны рф (минобороны рф), общество
Москва, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Общество
Фигурантка дела о хищениях на поставках бронежилетов признала вину в суде

Фигурантка дела о хищениях на поставках бронежилетов признала вину в суде Москвы

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Финансовый директор ГК "Пикет" Виктория Антонова признала вину в хищении при поставках некачественных бронежилетов, передает корреспондент РИА Новости из зала Мещанского суда Москвы.
"Признаю вину полностью, раскаиваюсь", - заявила Антонова.
Автомобиль СК РФ - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
В Дагестане экс-депутата осудили условно за хищение пять миллионов рублей
8 ноября, 17:18
Второй фигурант начальник службы безопасности ГК "Пикет" Михаил Кальченко заявил, что выскажется позже. Процесс продолжится 19 ноября в 15.00.
Накануне суд приговорил к 9 годам колонии и штрафу 800 тысяч рублей генерального директора ГК "Пикет" Андрея Есипова. Его дело было выделено в отдельное производство поскольку он признал вину и заключил досудебное соглашение со следствием. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск Минобороны и взыскал с него 2,4 миллиарда рублей.
По версии следствия, сотрудники ГК "Пикет" совершили хищение денежных средств, выделенных Минобороны РФ для реализации госконтракта на поставку средств защиты, поставив не менее 20 040 бронежилетов, которые не соответствовали требованиям, предусмотренным контрактом. В суде было установлено, что ущерб составил 2,4 миллиарда рублей, из которых 1,9 миллиарда Есипов с Антоновой легализовали, приобретя имущество – позднее оно было арестовано в рамках расследования.
Антонову и Есипова в октябре прошлого года Симоновский суд Москвы приговорил к двум годам колонии по другому делу - за незаконную банковскую деятельность.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
В Пензе арестовали двух адвокатов за мошенничество и хищение
7 ноября, 19:45
 
