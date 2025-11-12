Фигурантка дела о хищениях на поставках бронежилетов признала вину в суде

Накануне суд приговорил к 9 годам колонии и штрафу 800 тысяч рублей генерального директора ГК "Пикет" Андрея Есипова. Его дело было выделено в отдельное производство поскольку он признал вину и заключил досудебное соглашение со следствием. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск Минобороны и взыскал с него 2,4 миллиарда рублей.