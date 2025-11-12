Британского министра обвинили в подготовке переворота, пишут СМИ

Отмечается, что представитель Стритинга опроверг эти обвинения, назвав "категорически ложными" утверждения о том, что глава минздрава претендует на роль премьера.

В конце сентября телеканал Sky News со ссылкой на результаты опроса компании Ipsos сообщал, что Стармер стал самым непопулярным премьером Британии в истории, поскольку его работу на посту одобряют лишь 13% британцев. Кроме того, Sky News сослался на другой опрос компании Survation, который показал, что более половины членов Лейбористской партии (53%) не хотят, чтобы Стармер возглавил партию на следующих парламентских выборах.