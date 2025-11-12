Рейтинг@Mail.ru
Британского министра обвинили в подготовке переворота, пишут СМИ - РИА Новости, 12.11.2025
04:07 12.11.2025
Британского министра обвинили в подготовке переворота, пишут СМИ
Британского министра обвинили в подготовке переворота, пишут СМИ
Команда премьер-министра Великобритании Кира Стармера считает, что британский министр здравоохранения Уэс Стритинг готовит переворот с целью смещения премьера,... РИА Новости, 12.11.2025
В мире, Великобритания, Кир Стармер
Британского министра обвинили в подготовке переворота, пишут СМИ

Bloomberg: команда Стармера обвинила главу Минздрава в попытке переворота

© РИА Новости / Алекс Макнотон
Здание МИД Великобритании в Лондоне
Здание МИД Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в медиабанк
Здание МИД Великобритании в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Команда премьер-министра Великобритании Кира Стармера считает, что британский министр здравоохранения Уэс Стритинг готовит переворот с целью смещения премьера, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
"Сторонники Стармера в частном порядке обвинили министра здравоохранения Уэса Стритинга в заговоре с целью смещения премьер-министра... За последнюю неделю команда премьер-министра получила новую информацию, свидетельствующую о том, что Стритинг активно готовил переворот", - говорится в сообщении.
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Times подтвердила приостановку Британией обмена разведданными с США
03:28
Как пишет Блумберг со ссылкой на источники, союзники Стармера стремятся предотвратить опасный вызов правлению, поскольку считают, что любая попытка отстранить Стармера якобы рискует вызвать рыночный шок и подорвать финансы правительства.
Отмечается, что представитель Стритинга опроверг эти обвинения, назвав "категорически ложными" утверждения о том, что глава минздрава претендует на роль премьера.
В конце сентября телеканал Sky News со ссылкой на результаты опроса компании Ipsos сообщал, что Стармер стал самым непопулярным премьером Британии в истории, поскольку его работу на посту одобряют лишь 13% британцев. Кроме того, Sky News сослался на другой опрос компании Survation, который показал, что более половины членов Лейбористской партии (53%) не хотят, чтобы Стармер возглавил партию на следующих парламентских выборах.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
Борис Джонсон ищет способ вернуться, Британия — продержаться четыре года
