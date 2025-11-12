https://ria.ru/20251112/ustrojstvo-2054402350.html
В экстренных службах рассказали об устройстве, взорвавшемся в Красногорске
В экстренных службах рассказали об устройстве, взорвавшемся в Красногорске
В экстренных службах рассказали об устройстве, взорвавшемся в Красногорске
Самодельное взрывное устройство, от которого пострадал ребенок в подмосковном Красногорске, по предварительной информации, содержало поражающие элементы
В экстренных службах рассказали об устройстве, взорвавшемся в Красногорске
Взорвавшееся в Красногорске устройство содержало кустарные поражающие элементы
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Самодельное взрывное устройство, от которого пострадал ребенок в подмосковном Красногорске, по предварительной информации, содержало поражающие элементы кустарного производства, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
Ранее подмосковный главк СК РФ
возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство ребенка в Красногорске
. Следователи установили, что вечером во вторник 10-летний мальчик, проходя вдоль жилого дома, поднял с земли неустановленное взрывное устройство, замаскированное под подарочную упаковку с прикрепленной 10-рублевой купюрой. Произошла детонация, ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии, ему проведена операция. Как сообщил СК, "изъяты фрагменты взрывного устройства, масса которого составляет около 10 грамм в тротиловом эквиваленте".
"По предварительным данным, в подарочной упаковке находилось самодельное взрывное устройство с тротилом и поражающими элементами кустарного производства", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что следователи изъяли с места происшествия оболочку самодельного взрывного устройства и поражающие элементы. Они направлены в лабораторию для проведения взрыво-технической экспертизы.