Появились подробности по делу семьи, пропавшей в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 12 ноя – РИА Новости. Найденные в бардачке автомобиля Усольцевых 300 тысяч рублей не наводят следствие на новые версии их исчезновения в туристическом походе в Красноярском крае, сообщили РИА Новости в региональном главке СК РФ.

"В бардачке нашли 300 тысяч, еще при осмотре автомобиля. В этом нет ничего подозрительного, потому что родственники утверждают, что Усольцев-старший часто оставлял деньги в машине. В том числе и большие суммы", - сказал представитель главка.