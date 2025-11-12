Рейтинг@Mail.ru
Миндич требовал от Умерова закупать некачественные бронежилеты, пишут СМИ - РИА Новости, 12.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:30 12.11.2025
https://ria.ru/20251112/umerov-2054421696.html
Миндич требовал от Умерова закупать некачественные бронежилеты, пишут СМИ
Миндич требовал от Умерова закупать некачественные бронежилеты, пишут СМИ - РИА Новости, 12.11.2025
Миндич требовал от Умерова закупать некачественные бронежилеты, пишут СМИ
Бизнесмен и соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич требовал от экс-министра обороны Украины, секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО)... РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T11:30:00+03:00
2025-11-12T11:30:00+03:00
в мире
украина
рустем умеров
владимир зеленский
герман галущенко
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
энергоатом
совет национальной безопасности и обороны украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2053907653_12:0:901:500_1920x0_80_0_0_416d5aed776c54c48d449518560f9389.jpg
https://ria.ru/20251111/zelenskiy-2054244438.html
https://ria.ru/20251111/zelenskiy-2054344508.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2053907653_159:0:826:500_1920x0_80_0_0_b5e73afa0998e99113fdbf81727a2571.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, рустем умеров, владимир зеленский, герман галущенко, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), энергоатом, совет национальной безопасности и обороны украины
В мире, Украина, Рустем Умеров, Владимир Зеленский, Герман Галущенко, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Энергоатом, Совет национальной безопасности и обороны Украины
Миндич требовал от Умерова закупать некачественные бронежилеты, пишут СМИ

Журналист Николаенко: Миндич требовал закупать некачественные бронежилеты

Тимур Миндич
Тимур Миндич - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Тимур Миндич. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Бизнесмен и соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич требовал от экс-министра обороны Украины, секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустема Умерова закупать некачественные бронежилеты, сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на журналиста Татьяну Николаенко.
Прокурор украинской Специализированной антикоррупционной прокуратуры ранее заявил, что Миндич, который является фигурантом дела о коррупции в сфере энергетики на Украине, оказывал преступное влияние на экс-министра обороны Умерова и экс-министра энергетики Германа Галущенко. Позднее Умеров попытался оправдаться за то, что фигуранты дела в сфере энергетики влияли на его работу.
Обыски по делу о масштабной коррупции в сфере украинской энергетики - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
"Украл лично". В Раде обрушились на Зеленского после скандала с НАБУ
11 ноября, 16:25
"Требовал закупить "левые" бронежилеты. Николаенко публикует подробности влияния близкого к Зеленскому бизнесмена Миндича на экс-министра обороны Умерова. От Умерова требовали закупить бронежилеты у конкретного производителя, которые не приехали вовремя и оказались некачественными", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Так, по данным журналиста, первый тендер на 1,6 миллиарда гривен (38 миллионов долларов) выиграла по самой низкой цене "никому не известная шарашкина контора", однако у нее не оказалось лицензии на продажу. Хотя были украинские аналоги, тендер отменили и объявили снова - на 200 миллионов гривен (4,7 миллиона долларов). Его выиграла так называя компания "Миликон", купленная за два дня до тендера, с тем же образцом бронежилета, что победил в первом тендере. "В итоге компания провалила первые очереди поставок, а на Украину приехали не заявленные израильские бронежилеты, "а китайское дерьмо - которое простреливалось и было косо сшито". Однако контракт упорно не отменяли", - подчеркнули в издании.
НАБУ сообщило в понедельник, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики. В своем Telegram-канале ведомство опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе специальной операции в сфере энергетики. В свою очередь, депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у бывшего министра энергетики страны и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу. Железняк сообщал, что Миндича перед обысками поспешно вывезли с Украины. Позже НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, на которых записан разговор Миндича, представителя "Энергоатома" Дмитрия Басова и советника экс-министра энергетики Галущенко Игоря Миронюка.
Владимир Зеленский во время на пресс-конференции на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
"Власть посыплется". В Раде пригрозили Зеленскому после скандала с НАБУ
11 ноября, 22:10
 
В миреУкраинаРустем УмеровВладимир ЗеленскийГерман ГалущенкоНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)ЭнергоатомСовет национальной безопасности и обороны Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала