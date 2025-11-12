Миндич требовал от Умерова закупать некачественные бронежилеты, пишут СМИ

Так, по данным журналиста, первый тендер на 1,6 миллиарда гривен (38 миллионов долларов) выиграла по самой низкой цене "никому не известная шарашкина контора", однако у нее не оказалось лицензии на продажу. Хотя были украинские аналоги, тендер отменили и объявили снова - на 200 миллионов гривен (4,7 миллиона долларов). Его выиграла так называя компания "Миликон", купленная за два дня до тендера, с тем же образцом бронежилета, что победил в первом тендере. "В итоге компания провалила первые очереди поставок, а на Украину приехали не заявленные израильские бронежилеты, "а китайское дерьмо - которое простреливалось и было косо сшито". Однако контракт упорно не отменяли", - подчеркнули в издании.