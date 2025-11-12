Миндич требовал от Умерова закупать некачественные бронежилеты, пишут СМИ

МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Бизнесмен и соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич требовал от экс-министра обороны Украины, секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустема Умерова закупать некачественные бронежилеты, сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на журналиста Татьяну Николаенко.
Прокурор украинской Специализированной антикоррупционной прокуратуры ранее заявил, что Миндич, который является фигурантом дела о коррупции в сфере энергетики на Украине, оказывал преступное влияние на экс-министра обороны Умерова и экс-министра энергетики Германа Галущенко. Позднее Умеров попытался оправдаться за то, что фигуранты дела в сфере энергетики влияли на его работу.
"Требовал закупить "левые" бронежилеты. Николаенко публикует подробности влияния близкого к Зеленскому бизнесмена Миндича на экс-министра обороны Умерова. От Умерова требовали закупить бронежилеты у конкретного производителя, которые не приехали вовремя и оказались некачественными", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Так, по данным журналиста, первый тендер на 1,6 миллиарда гривен (38 миллионов долларов) выиграла по самой низкой цене "никому не известная шарашкина контора", однако у нее не оказалось лицензии на продажу. Хотя были украинские аналоги, тендер отменили и объявили снова - на 200 миллионов гривен (4,7 миллиона долларов). Его выиграла так называя компания "Миликон", купленная за два дня до тендера, с тем же образцом бронежилета, что победил в первом тендере. "В итоге компания провалила первые очереди поставок, а на Украину приехали не заявленные израильские бронежилеты, "а китайское дерьмо - которое простреливалось и было косо сшито". Однако контракт упорно не отменяли", - подчеркнули в издании.
НАБУ сообщило в понедельник, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики. В своем Telegram-канале ведомство опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе специальной операции в сфере энергетики. В свою очередь, депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у бывшего министра энергетики страны и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу. Железняк сообщал, что Миндича перед обысками поспешно вывезли с Украины. Позже НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, на которых записан разговор Миндича, представителя "Энергоатома" Дмитрия Басова и советника экс-министра энергетики Галущенко Игоря Миронюка.