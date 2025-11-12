Рейтинг@Mail.ru
Ульянов усомнился в позитивной роли евротройки в иранской ядерной программе - РИА Новости, 12.11.2025
02:46 12.11.2025
Ульянов усомнился в позитивной роли евротройки в иранской ядерной программе
Ульянов усомнился в позитивной роли евротройки в иранской ядерной программе
Способность "евротройки" - Великобритании, Германии и Франции - играть позитивную роль в иранской ядерной программе сомнительна, считает постоянный... РИА Новости, 12.11.2025
в мире, иран, великобритания, германия, михаил ульянов (дипломат), дональд трамп, оон
В мире, Иран, Великобритания, Германия, Михаил Ульянов (дипломат), Дональд Трамп, ООН
Ульянов усомнился в позитивной роли евротройки в иранской ядерной программе

Ульянов: способность евротройки играть позитивную роль в ИЯП сомнительна

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Способность "евротройки" - Великобритании, Германии и Франции - играть позитивную роль в иранской ядерной программе сомнительна, считает постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в Telegram-канале.
"Россия, Китай и Иран играют важнейшую роль в вопросе иранской ядерной программы. Они в значительной степени определяют развитие ситуации. Так называемая "евротройка" (Великобритания, Германия и Франция) также имеет право высказать свою точку зрения. Однако их способность играть позитивную роль весьма сомнительна", - написал Ульянов.
В октябре завершилось действие резолюции 2231 Совета Безопасности ООН - документа, который в 2015 году утвердил ядерную сделку с Ираном и определил механизмы международного контроля за ее выполнением.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы ИРИ. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против исламской республики. В ответ Иран объявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
