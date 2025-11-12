https://ria.ru/20251112/ukraina-2054622329.html
На Украине выставили на продажу бронзовый памятник Ленину
Бронзовый памятник Ленину вставили на продажу в Полтавской области, сообщил украинский телеканал "Общественное".
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Бронзовый памятник Ленину вставили на продажу в Полтавской области, сообщил украинский телеканал "Общественное".
"Великобагачанский поселковый совет выставил на аукцион бронзовую фигуру Владимира Ленина по стартовой цене более 300 тысяч гривен (7,1 тысячи долларов - ред.). Подать заявку можно до 16 ноября", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Общественного".
По информации телеканала, памятник изготовлен из бронзы и весит почти 2,7 тысячи килограммов.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине
в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. Позднее власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией
