На Украине никто не хочет быть министром, сообщили СМИ

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Никто не хочет быть министром на фоне коррупционных дел на Украине, сообщила газета Washington Post со ссылкой на неназванного украинского депутата.
"Проблема... заключается в том, что "никто больше не хочет становиться министром", - говорится в публикации со ссылкой на депутата.
Ранее партия "Европейская солидарность", лидером которой является депутат Рады, экс-президент Петр Порошенко*, заявила о начале процедуры отставки правительства Украины. Партия также призвала парламентариев поддержать инициативу об отставке кабмина на фоне расследования по коррупции в сфере энергетики.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики. В своем Telegram-канале ведомство опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе специальной операции в сфере энергетики. В свою очередь депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у бывшего министра энергетики страны и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу. Железняк сообщал, что Миндича перед обысками поспешно вывезли с Украины. Позже НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, на которых записан разговор Миндича, представителя "Энергоатома" Дмитрия Басова и советника экс-министра энергетики Галущенко Игоря Миронюка.
* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму