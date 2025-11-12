Рейтинг@Mail.ru
На Украине никто не хочет быть министром, сообщили СМИ - РИА Новости, 12.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:57 12.11.2025
https://ria.ru/20251112/ukraina-2054621986.html
На Украине никто не хочет быть министром, сообщили СМИ
На Украине никто не хочет быть министром, сообщили СМИ - РИА Новости, 12.11.2025
На Украине никто не хочет быть министром, сообщили СМИ
Никто не хочет быть министром на фоне коррупционных дел на Украине, сообщила газета Washington Post со ссылкой на неназванного украинского депутата. РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T22:57:00+03:00
2025-11-12T22:57:00+03:00
в мире
украина
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
энергоатом
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049354280_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_322dd55fabe532f7682d0ea84c5d10a0.jpg
https://ria.ru/20251112/ukraina-2054604008.html
https://ria.ru/20251112/skandal-2054555094.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049354280_215:0:2946:2048_1920x0_80_0_0_61ea2ddf3db0891e90b40486619766bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), энергоатом
В мире, Украина, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Энергоатом
На Украине никто не хочет быть министром, сообщили СМИ

WP: на Украине никто не хочет быть министром на фоне коррупционных дел

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Никто не хочет быть министром на фоне коррупционных дел на Украине, сообщила газета Washington Post со ссылкой на неназванного украинского депутата.
"Проблема... заключается в том, что "никто больше не хочет становиться министром", - говорится в публикации со ссылкой на депутата.
Государственный флаг на здании Министерства иностранных дел Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Спикер Рады поддержал начало процедуры отставки правительства Украины
Вчера, 20:20
Ранее партия "Европейская солидарность", лидером которой является депутат Рады, экс-президент Петр Порошенко*, заявила о начале процедуры отставки правительства Украины. Партия также призвала парламентариев поддержать инициативу об отставке кабмина на фоне расследования по коррупции в сфере энергетики.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики. В своем Telegram-канале ведомство опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе специальной операции в сфере энергетики. В свою очередь депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у бывшего министра энергетики страны и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу. Железняк сообщал, что Миндича перед обысками поспешно вывезли с Украины. Позже НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, на которых записан разговор Миндича, представителя "Энергоатома" Дмитрия Басова и советника экс-министра энергетики Галущенко Игоря Миронюка.
* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Зеленский сделал громкое заявление на фоне коррупционного скандала
Вчера, 17:24
 
В миреУкраинаНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Энергоатом
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала