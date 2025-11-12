На Украине арестовали еще одну фигурантку дела о коррупции в энергетике

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины избрал меру пресечения виде содержания под стражей для еще одной подозреваемой по делу о коррупции в сфере энергетики, сообщили в специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП).
Ранее в среду суд на Украине арестовали представителя компании "Энергоатом" Дмитрия Басова и бывшего советника экс-министра энергетики Германа Галущенко Игоря Миронюка, проходящих по делу о коррупции в сфере энергетики.
"Судья ВАКС применил меру пресечения к одной из работниц бэк-офиса по легализации средств. Суд частично удовлетворил ходатайство и применил к подозреваемой меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 25 миллионов гривен (595,8 тысячи долларов - ред.) залога", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале САП.
Украинский телеканал "Общественное" уточнил, что фигурантку подозревают в причастности к хищению средств "Энергоатома". По данным телеканала, это Анна Устименко.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики. В своем Telegram-канале ведомство опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе специальной операции в сфере энергетики. В свою очередь депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у бывшего министра энергетики страны и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу. Железняк сообщал, что Миндича перед обысками поспешно вывезли с Украины. Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк. В среду правительство Украины на фоне расследования о коррупции в сфере энергетики отстранило от должности министра юстиции Галущенко.