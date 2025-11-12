На Украине арестовали еще одну фигурантку дела о коррупции в энергетике

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины избрал меру пресечения виде содержания под стражей для еще одной подозреваемой по делу о коррупции в сфере энергетики, сообщили в специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП).

Ранее в среду суд на Украине арестовали представителя компании " Энергоатом " Дмитрия Басова и бывшего советника экс-министра энергетики Германа Галущенко Игоря Миронюка, проходящих по делу о коррупции в сфере энергетики.

"Судья ВАКС применил меру пресечения к одной из работниц бэк-офиса по легализации средств. Суд частично удовлетворил ходатайство и применил к подозреваемой меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 25 миллионов гривен (595,8 тысячи долларов - ред.) залога", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале САП.

Украинский телеканал "Общественное" уточнил, что фигурантку подозревают в причастности к хищению средств "Энергоатома". По данным телеканала, это Анна Устименко.