Рейтинг@Mail.ru
Зеленский и антикоррупционные органы находятся на грани войны, сообщили СМИ - РИА Новости, 12.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:43 12.11.2025
https://ria.ru/20251112/ukraina-2054614578.html
Зеленский и антикоррупционные органы находятся на грани войны, сообщили СМИ
Зеленский и антикоррупционные органы находятся на грани войны, сообщили СМИ - РИА Новости, 12.11.2025
Зеленский и антикоррупционные органы находятся на грани войны, сообщили СМИ
Украинские антикоррупционные ведомства и ближний круг Владимира Зеленского находятся на грани "полномасштабной войны" с неприглядными и серьезными... РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T21:43:00+03:00
2025-11-12T21:43:00+03:00
в мире
украина
владимир зеленский
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054403849_0:81:3001:1769_1920x0_80_0_0_afbed33458a3b2d432f453ded342f9e8.jpg
https://ria.ru/20251112/peregovory-2054602228.html
https://ria.ru/20251112/ukraina-2054567549.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054403849_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_e26ae454395f62b6d0f52e360337e2c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, владимир зеленский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)
Зеленский и антикоррупционные органы находятся на грани войны, сообщили СМИ

Spectator: круг Зеленского находится на грани войны с НАБУ и САП

© AP Photo / Henry Nicholls/Pool PhotoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© AP Photo / Henry Nicholls/Pool Photo
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Украинские антикоррупционные ведомства и ближний круг Владимира Зеленского находятся на грани "полномасштабной войны" с неприглядными и серьезными последствиями, в том числе для политического будущего самого Зеленского, сообщает журнал Spectator.
"Между независимыми антикоррупционными агентствами и ближним кругом Зеленского, кажется, вот-вот развернется полномасштабная война, и последствия ее, скорее всего, будут неприглядными", - пишет издание.
Флаги России и Украины - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Британские СМИ сообщили о приостановке переговоров России и Украины
Вчера, 20:01
По оценке Spectator, СБУ предана Зеленскому, под ее контролем находятся судебная система Украины и тюрьмы. С другой стороны, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специальная антикоррупционная прокуратура (САПО) пользуются серьезной политической и финансовой поддержкой США и стран Европы. Издание напоминает, что некоторые украинские политики называли эти ведомства "инструментами иностранного господства".
"Пятнадцатимесячное расследование НАБУ... вероятно, будет иметь серьезные последствия для политического будущего Зеленского", - пишет газета.
По мнению Spectator, вся эта история печальным образом напоминает о том, что Украина живет по тем же правилам, что и в 1990-е годы. Богатые бизнесмены берут под контроль часть правоохранительных органов и заставляют их собирать компромат на политиков и своих конкурентов. Издание отмечает, что нынешняя ситуация ощущается как путешествие назад в будущее.
"Дежурной реакцией многих сторонников Зеленского было бы отвергнуть обвинения как клевету... Но Запад пристально следит, и у Зеленского почти нет другого выбора, кроме как одобрить разгром своих ближайших союзников и бизнес-партнеров и столкнуться с последствиями для собственной репутации и политической карьеры", - подчеркивает газета.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики. В своем Telegram-канале ведомство опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе специальной операции в сфере энергетики. В свою очередь депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у бывшего министра энергетики страны и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу. Железняк сообщал, что Миндича перед обысками поспешно вывезли с Украины. Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
Киев - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
На Украине началась служебная проверка после обнародования материалов НАБУ
Вчера, 17:57
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала