Зеленский и антикоррупционные органы находятся на грани войны, сообщили СМИ

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Украинские антикоррупционные ведомства и ближний круг Владимира Зеленского находятся на грани "полномасштабной войны" с неприглядными и серьезными последствиями, в том числе для политического будущего самого Зеленского, сообщает журнал Spectator.
"Между независимыми антикоррупционными агентствами и ближним кругом Зеленского, кажется, вот-вот развернется полномасштабная война, и последствия ее, скорее всего, будут неприглядными", - пишет издание.
По оценке Spectator, СБУ предана Зеленскому, под ее контролем находятся судебная система Украины и тюрьмы. С другой стороны, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специальная антикоррупционная прокуратура (САПО) пользуются серьезной политической и финансовой поддержкой США и стран Европы. Издание напоминает, что некоторые украинские политики называли эти ведомства "инструментами иностранного господства".
"Пятнадцатимесячное расследование НАБУ... вероятно, будет иметь серьезные последствия для политического будущего Зеленского", - пишет газета.
По мнению Spectator, вся эта история печальным образом напоминает о том, что Украина живет по тем же правилам, что и в 1990-е годы. Богатые бизнесмены берут под контроль часть правоохранительных органов и заставляют их собирать компромат на политиков и своих конкурентов. Издание отмечает, что нынешняя ситуация ощущается как путешествие назад в будущее.
"Дежурной реакцией многих сторонников Зеленского было бы отвергнуть обвинения как клевету... Но Запад пристально следит, и у Зеленского почти нет другого выбора, кроме как одобрить разгром своих ближайших союзников и бизнес-партнеров и столкнуться с последствиями для собственной репутации и политической карьеры", - подчеркивает газета.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики. В своем Telegram-канале ведомство опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе специальной операции в сфере энергетики. В свою очередь депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у бывшего министра энергетики страны и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу. Железняк сообщал, что Миндича перед обысками поспешно вывезли с Украины. Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.