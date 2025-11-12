Зеленский и антикоррупционные органы находятся на грани войны, сообщили СМИ

По мнению Spectator, вся эта история печальным образом напоминает о том, что Украина живет по тем же правилам, что и в 1990-е годы. Богатые бизнесмены берут под контроль часть правоохранительных органов и заставляют их собирать компромат на политиков и своих конкурентов. Издание отмечает, что нынешняя ситуация ощущается как путешествие назад в будущее.