Спикер Рады поддержал начало процедуры отставки правительства Украины

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Председатель Верховной рады Украины Руслан Стефанчук поддержал требование оппозиционной партии "Европейская солидарность" инициировать процедуру отставки украинского правительства, однако процесс блокируется офисом Владимира Зеленского, заявил в среду сопредседатель парламентской фракции партии Артур Герасимов.
"Вчера "Европейская солидарность" направила главе Верховной рады письмо с требованием немедленно выдать подписные листы и начать процедуру отставки коррумпированного кабинета министров. К сожалению, мы чувствуем, что сейчас, после того как спикер парламента подписал и направил письмо далее, фактически поддержав "Европейскую солидарность", оно блокируется в аппарате людьми офиса... (Зеленского - ред.)", - сказал Герасимов в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале политсилы.
В связи с этим, добавил он, партия требует у Стефанчука не позднее 14 ноября провести заседание Рады для обсуждения отставки правительства.
Ранее партия "Европейская солидарность", лидером которой является депутат Рады, экс-президент Петр Порошенко*, заявила о начале процедуры отставки правительства Украины. Партия также призвала парламентариев поддержать инициативу об отставке кабмина на фоне расследования по коррупции в сфере энергетики.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики. В своем Telegram-канале ведомство опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе специальной операции в сфере энергетики. В свою очередь депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у бывшего министра энергетики страны и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу. Железняк сообщал, что Миндича перед обысками поспешно вывезли с Украины. Позже НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, на которых записан разговор Миндича, представителя "Энергоатома" Дмитрия Басова и советника экс-министра энергетики Галущенко Игоря Миронюка.
* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму