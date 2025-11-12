В Верховной раде призвали к чисткам в офисе Зеленского

"Он ослабляет президента и делает его все более зависимым от себя, формируя вокруг атмосферу недоверия и ожидания, что все враги, а он верный и ближайший. Так он завершает отсоединение Зеленского от людей группы "95 квартала"… Он просто элементарно слишком долго находится на одной должности… Ум Зеленского почти узурпирован одним человеком, Сырский творит ужас в ВСУ, а парламент и кабмин сведены к офисам регистрации решений", - пишет Безуглая.