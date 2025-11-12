В Верховной раде призвали к чисткам в офисе Зеленского

МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая на фоне коррупционного скандала в сфере энергетики на Украине призвала к чисткам в офисе Владимира Зеленского и отставке его главы Андрея Ермака.
"Считаю, нам нужен: перезапуск офиса президента (Зеленского – ред.) с новым руководителем и структурой войны. Усиление роли кабмина. Создание новой коалиции в парламенте с перезапуском ряда ключевых комитетов. Освобождение (от должности главкома ВСУ Александра – ред.) Сырского и реальная реформа армии", - написала Безуглая в своем Telegram-канале.
По ее словам, у нее есть информация, что у Ермака есть договоренности с некоторыми группами влияния и теми, кто атакует Зеленского, и что он использует их для собственного усиления. Она отметила, что именно Ермак подтолкнул Зеленского к принятию закона, ограничивающего независимость антикоррупционных органов.
"Он ослабляет президента и делает его все более зависимым от себя, формируя вокруг атмосферу недоверия и ожидания, что все враги, а он верный и ближайший. Так он завершает отсоединение Зеленского от людей группы "95 квартала"… Он просто элементарно слишком долго находится на одной должности… Ум Зеленского почти узурпирован одним человеком, Сырский творит ужас в ВСУ, а парламент и кабмин сведены к офисам регистрации решений", - пишет Безуглая.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики. В своем Telegram-канале ведомство опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе специальной операции в сфере энергетики. В свою очередь депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у бывшего министра энергетики страны и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу. Железняк сообщал, что Миндича перед обысками поспешно вывезли с Украины. Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк. В среду премьер Украины Юлия Свириденко на фоне расследования дела о коррупции в сфере энергетики заявила, что внесла в украинский парламент представление от увольнении Германа Галущенко с поста министра юстиции, а также об отставке Светланы Гринчук с должности министра энергетики.