Рейтинг@Mail.ru
Украина получила технологию для "стены дронов", пишут СМИ - РИА Новости, 12.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:56 12.11.2025
https://ria.ru/20251112/ukraina-2054592053.html
Украина получила технологию для "стены дронов", пишут СМИ
Украина получила технологию для "стены дронов", пишут СМИ - РИА Новости, 12.11.2025
Украина получила технологию для "стены дронов", пишут СМИ
Украина получила от западной компании Atreyd технологию "стена дронов", представляющую собой рой FPV-дронов со взрывчаткой, которые будут взлетать с наземных... РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T18:56:00+03:00
2025-11-12T18:56:00+03:00
в мире
украина
россия
франция
сергей лавров
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/18/2007021486_0:45:2864:1656_1920x0_80_0_0_e5a84c1d13f1edaf3527c1aa16c902a4.jpg
https://ria.ru/20251007/nato-2046875865.html
https://ria.ru/20251008/predlozhenie-2047001851.html
украина
россия
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/18/2007021486_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_65cb4a680cf8bf4bd2f1037be2454279.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, франция, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Россия, Франция, Сергей Лавров, НАТО
Украина получила технологию для "стены дронов", пишут СМИ

Business Insider: Украина получила от Atreyd технологию для стены дронов

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий готовится к запуску беспилотника "Лютый"
Украинский военнослужащий готовится к запуску беспилотника Лютый - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий готовится к запуску беспилотника "Лютый". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Украина получила от западной компании Atreyd технологию "стена дронов", представляющую собой рой FPV-дронов со взрывчаткой, которые будут взлетать с наземных пусковых платформ при обнаружении угрозы, система может заработать в течение нескольких недель, сообщает в среду издание Business Insider.
"Atreyd уже поставила систему Украине и ожидает, что она начнет функционировать в течение нескольких недель", - говорится в публикации со ссылкой на основателя компании, который пожелал остаться неизвестным.
Флаги у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
СМИ узнали, что НАТО хочет использовать для создания стены дронов
7 октября, 16:24
Как утверждает издание, использование так называемой "стены дронов" станет первым известным случаем применения подобной системы в конфликте. Она представляет собой совокупность десятков FPV-дронов со взрывчаткой, которые будут взлетать с наземных пусковых платформ при обнаружении угрозы. Как пишет издание, на структуру "стены дронов" будет воздействовать искусственный интеллект.
По данным Business Insider, система будет использоваться для обороны. Компания не раскрывает, где именно она будет развернута, однако уточняет, что развертывание будет носить постоянный характер, а использование данной системы может впоследствии затронуть другие части Украины.
По информации издания, НАТО в марте предложила западным и украинским компаниям выступить с проектами противодействия российским дронам и планирующим бомбам. Финалистом этого конкурса стала Atreyd с проектом "стена дронов".
Отмечается, что у компании заключен контракт с по меньшей мере одной страной НАТО, у нее есть производственные линии во Франции и на Украине.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Фон дер Ляйен выступила с новым предложением по "стене дронов"
8 октября, 10:43
 
В миреУкраинаРоссияФранцияСергей ЛавровНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала