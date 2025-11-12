Украина получила технологию для "стены дронов", пишут СМИ

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Украина получила от западной компании Atreyd технологию "стена дронов", представляющую собой рой FPV-дронов со взрывчаткой, которые будут взлетать с наземных пусковых платформ при обнаружении угрозы, система может заработать в течение нескольких недель, сообщает в среду издание Украина получила от западной компании Atreyd технологию "стена дронов", представляющую собой рой FPV-дронов со взрывчаткой, которые будут взлетать с наземных пусковых платформ при обнаружении угрозы, система может заработать в течение нескольких недель, сообщает в среду издание Business Insider

"Atreyd уже поставила систему Украине и ожидает, что она начнет функционировать в течение нескольких недель", - говорится в публикации со ссылкой на основателя компании, который пожелал остаться неизвестным.

Как утверждает издание, использование так называемой "стены дронов" станет первым известным случаем применения подобной системы в конфликте. Она представляет собой совокупность десятков FPV-дронов со взрывчаткой, которые будут взлетать с наземных пусковых платформ при обнаружении угрозы. Как пишет издание, на структуру "стены дронов" будет воздействовать искусственный интеллект.

По данным Business Insider, система будет использоваться для обороны. Компания не раскрывает, где именно она будет развернута, однако уточняет, что развертывание будет носить постоянный характер, а использование данной системы может впоследствии затронуть другие части Украины.

По информации издания, НАТО в марте предложила западным и украинским компаниям выступить с проектами противодействия российским дронам и планирующим бомбам. Финалистом этого конкурса стала Atreyd с проектом "стена дронов".

Отмечается, что у компании заключен контракт с по меньшей мере одной страной НАТО, у нее есть производственные линии во Франции и на Украине.