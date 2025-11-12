Рейтинг@Mail.ru
Австрийский депутат призвал прекратить финансирование Украины - РИА Новости, 12.11.2025
18:20 12.11.2025
Австрийский депутат призвал прекратить финансирование Украины
Австрийский депутат призвал прекратить финансирование Украины
Поток сообщений о коррупции с Украины не прекращается, и, несмотря на это, ЕС продолжает представлять эту страну как образцового кандидата на вступление, заявил РИА Новости, 12.11.2025
Австрийский депутат призвал прекратить финансирование Украины

Вилимски призвал не давать Украине денег и заморозить ее евроинтеграцию

ВЕНА, 12 ноя - РИА Новости. Поток сообщений о коррупции с Украины не прекращается, и, несмотря на это, ЕС продолжает представлять эту страну как образцового кандидата на вступление, заявил депутат Европарламента от правой Австрийской партии свободы (АПС) Гаральд Вилимски, призвав прекратить финансирование Киева.
Как отмечает пресс-служба АПС, всего несколько дней назад на Украине были начаты расследования по подозрению во взяточничестве при строительстве защитных сооружений. Теперь под подозрением оказался и украинский министр юстиции Герман Галущенко, которого обвиняют в получении взяток.
Флаг Украины и ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
"Рычагов не осталось". Евросоюз не сможет принять Украину
8 ноября, 08:00
"Поток сообщений о коррупции с Украины не прекращается, и, несмотря на это, ЕС продолжает представлять эту страну как образцового кандидата на вступление", - приводятся в релизе партии слова депутата.
По его словам, то, что ЕС, несмотря на все эти скандалы, продолжает вливать миллиарды в Украину, является "верхом небрежности и игнорирования реальности". А восхваление этой страны как кандидата на вступление в ЕС - это вишенка на торте абсолютно провальной политики, добавил Вилимски.
Евродепутат призвал немедленно пересмотреть такой курс. "Настало время, чтобы ЕС наконец сделал выводы. Ни один цент больше не должен поступать на Украину, пока не будет полностью прозрачно показано, куда идут эти деньги и кто от них выигрывает. И пока Украина не справится устойчиво со своей массовой проблемой коррупции, не может быть речи о продолжении переговоров о вступлении", - заявил он.
Депутат пояснил, что "в нынешнем состоянии Украина не имеет места в Европейском союзе и не заслуживает ни одного дополнительного евро от европейских налогоплательщиков".
Здание Министерства иностранных дел Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Коррупционный скандал помешает Украине вступить в ЕС, пишут СМИ
Вчера, 10:19
 
В миреУкраинаКиевГерман ГалущенкоЕвросоюзЕвропарламент
 
 
