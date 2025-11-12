Украина может лишиться помощи от Запада, считает депутат Рады

МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Украина из-за громкого коррупционного скандала в сфере энергетики, в котором фигурирует бизнесмен и соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич и экс-министр энергетики Герман Галущенко, может лишиться поддержки Запада, заявила в среду депутат Верховной рады Ирина Геращенко.