Украина может лишиться помощи от Запада, считает депутат Рады

МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Украина из-за громкого коррупционного скандала в сфере энергетики, в котором фигурирует бизнесмен и соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич и экс-министр энергетики Герман Галущенко, может лишиться поддержки Запада, заявила в среду депутат Верховной рады Ирина Геращенко.
НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики. В своем Telegram-канале ведомство опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе специальной операции в сфере энергетики. В свою очередь депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у бывшего министра энергетики страны и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу. Железняк сообщал, что Миндича перед обысками поспешно вывезли с Украины. Позже НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, на которых записан разговор Миндича, представителя "Энергоатома" Дмитрия Басова и советника экс-министра энергетики Галущенко Игоря Миронюка. В среду правительство Украины на фоне расследования о коррупции в сфере энергетики отстранило от должности министра юстиции Галущенко.
"Коррупционный скандал, который как цунами накрывает Украину, может стоить воюющей стране поддержки западных партнеров", - написала Геращенко в своем Telegram-канале.
Она также заявила, что разразившийся скандал - это последствия непрофессионализма, безответственности, безнаказанности, неподотчетности нынешней украинской власти. Депутат также напомнила, что партия "Европейская солидарность" требует от спикера украинского парламента Руслана Стефанчука инициировать процедуру отставки правительства.
Ранее партия "Европейская солидарность", лидером которой является депутат Рады Петр Порошенко*, заявила о начале процедуры отставки "непрофессионального и коррумпированного" правительства. Партия также призвала парламентариев поддержать инициативу об отставке кабмина на фоне расследования по коррупции в сфере энергетики.
* внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.