Фигурант дела о коррупции в энергетике на Украине при обыске рвал документы

МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Фигурант дела о коррупции в энергетике на Украине Игорь Миронюк во время обыска рвал документы и выкинул телефон в окно, сообщает украинская общественная организация "Центр противодействия коррупции" (ЦПК).