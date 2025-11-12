Рейтинг@Mail.ru
Фигурант дела о коррупции в энергетике на Украине при обыске рвал документы - РИА Новости, 12.11.2025
11:10 12.11.2025
https://ria.ru/20251112/ukraina-2054415799.html
Фигурант дела о коррупции в энергетике на Украине при обыске рвал документы
Фигурант дела о коррупции в энергетике на Украине при обыске рвал документы - РИА Новости, 12.11.2025
Фигурант дела о коррупции в энергетике на Украине при обыске рвал документы
Фигурант дела о коррупции в энергетике на Украине Игорь Миронюк во время обыска рвал документы и выкинул телефон в окно, сообщает украинская общественная... РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T11:10:00+03:00
2025-11-12T11:10:00+03:00
происшествия
украина
словакия
болгария
герман галущенко
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
энергоатом
украина
словакия
болгария
происшествия, украина, словакия, болгария, герман галущенко, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), энергоатом
Происшествия, Украина, Словакия, Болгария, Герман Галущенко, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Энергоатом
Фигурант дела о коррупции в энергетике на Украине при обыске рвал документы

ЦПК: фигурант дела по энергетике на Украине Миронюк выбросил телефон при обыске

МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Фигурант дела о коррупции в энергетике на Украине Игорь Миронюк во время обыска рвал документы и выкинул телефон в окно, сообщает украинская общественная организация "Центр противодействия коррупции" (ЦПК).
"Высший антикоррупционный суд избирает меру пресечения экс-советнику министра энергетики Германа Галущенко Игорю Миронюку, которому фигуранты для конспирации называли "Рокетом". Прокурор САП (Специализированной антикоррупционной прокуратуры – ред.) во время заседания перечислил риски, из-за которых Миронюка стоит взять под стражу. В частности, во время обыска Миронюк рвал документы, пытался их скрыть, выбрасывал их в окно. Он также пытался избавиться от мобильного телефона, сбросив его из окна квартиры", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ЦПК.
Как отмечается, жена Миронюка имеет вид на жительство в Словакии и банковский счет. Сам Миронюк владеет компаниями в Болгарии и Словакии, обсуждал регистрацию фирм на Кипре и Британских Виргинских островах. За последние семь лет он 42 раза пересекал границу. Кроме того, он имел возможность влиять на депутатов Рады в своих интересах. По данным следствия, Миронюк привлекал представителей офиса Генпрокурора, СБУ и Государственного бюро расследований (ГБР) для давления на определенных лиц. Он также через связи с руководством ГБР получал нужную информацию о ходе досудебного расследования по определенным делам. Ему, по данным ЦПК, грозит до 12 лет лишения свободы и конфискация имущества. Прокурор САП просит взять Миронюка под стражу без залога. Но если суд не согласится с безальтернативной стражей, то обоснованным считают залог в 136,6 миллиона гривен (более 3 миллионов долларов).
НАБУ сообщило в понедельник, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики. В своем Telegram-канале ведомство опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе специальной операции в сфере энергетики. В свою очередь, депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у бывшего министра энергетики страны и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу. Железняк сообщал, что Миндича перед обысками поспешно вывезли с Украины. Позже НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, на которых записан разговор Миндича, представителя "Энергоатома" Дмитрия Басова и советника экс-министра энергетики Галущенко Игоря Миронюка.
Медведчук назвал скандал на Украине началом конца режима Зеленского
ПроисшествияУкраинаСловакияБолгарияГерман ГалущенкоНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Энергоатом
 
 
