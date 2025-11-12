Фигурант дела о коррупции в энергетике на Украине при обыске рвал документы

МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Фигурант дела о коррупции в энергетике на Украине Игорь Миронюк во время обыска рвал документы и выкинул телефон в окно, сообщает украинская общественная организация "Центр противодействия коррупции" (ЦПК).
"Высший антикоррупционный суд избирает меру пресечения экс-советнику министра энергетики Германа Галущенко Игорю Миронюку, которому фигуранты для конспирации называли "Рокетом". Прокурор САП (Специализированной антикоррупционной прокуратуры – ред.) во время заседания перечислил риски, из-за которых Миронюка стоит взять под стражу. В частности, во время обыска Миронюк рвал документы, пытался их скрыть, выбрасывал их в окно. Он также пытался избавиться от мобильного телефона, сбросив его из окна квартиры", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ЦПК.
Как отмечается, жена Миронюка имеет вид на жительство в Словакии и банковский счет. Сам Миронюк владеет компаниями в Болгарии и Словакии, обсуждал регистрацию фирм на Кипре и Британских Виргинских островах. За последние семь лет он 42 раза пересекал границу. Кроме того, он имел возможность влиять на депутатов Рады в своих интересах. По данным следствия, Миронюк привлекал представителей офиса Генпрокурора, СБУ и Государственного бюро расследований (ГБР) для давления на определенных лиц. Он также через связи с руководством ГБР получал нужную информацию о ходе досудебного расследования по определенным делам. Ему, по данным ЦПК, грозит до 12 лет лишения свободы и конфискация имущества. Прокурор САП просит взять Миронюка под стражу без залога. Но если суд не согласится с безальтернативной стражей, то обоснованным считают залог в 136,6 миллиона гривен (более 3 миллионов долларов).
НАБУ сообщило в понедельник, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики. В своем Telegram-канале ведомство опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе специальной операции в сфере энергетики. В свою очередь, депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у бывшего министра энергетики страны и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу. Железняк сообщал, что Миндича перед обысками поспешно вывезли с Украины. Позже НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, на которых записан разговор Миндича, представителя "Энергоатома" Дмитрия Басова и советника экс-министра энергетики Галущенко Игоря Миронюка.