09:52 12.11.2025
На Украине отстранили от должности министра юстиции
На Украине отстранили от должности министра юстиции
Кабинет министров Украины на фоне расследования дела о коррупции в сфере энергетики, в котором фигурирует бизнесмен и соратник Владимира Зеленского Тимур... РИА Новости, 12.11.2025
На Украине отстранили от должности министра юстиции

На Украине отстранили от должности министра юстиции Галущенко

Герман Галущенко. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Кабинет министров Украины на фоне расследования дела о коррупции в сфере энергетики, в котором фигурирует бизнесмен и соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич, отстранил от должности министра юстиции Германа Галущенко, который ранее также был министром энергетики, исполнение обязанностей возложено на его заместителя Людмилу Сугак, сообщила в среду премьер страны Юлия Свириденко.
"Сегодня утром провели внеочередное заседание правительства. Приняли решение отстранить Германа Галущенко от исполнения обязанностей министра юстиции. Решением правительства возложили исполнение обязанностей министра на заместителя министра юстиции по вопросам европейской интеграции Людмилу Сугак", - написала Свириденко в своем Telegram-канале.
Галущенко отреагировал на принятое кабмином решение, отметив, что согласен с ним, но намерен отстаивать свою позицию. "Полностью согласен: нужно принять политическое решение, а уже потом разбираться со всеми деталями… Буду защищать себя в юридической плоскости и доказывать свою позицию", - написал он в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
НАБУ сообщило в понедельник, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики. В своем Telegram-канале ведомство опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе специальной операции в сфере энергетики. В свою очередь, депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у бывшего министра энергетики страны и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу. Железняк сообщал, что Миндича перед обысками поспешно вывезли с Украины. Позже НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, на которых записан разговор Миндича, представителя "Энергоатома" Дмитрия Басова и советника экс-министра энергетики Галущенко Игоря Миронюка.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
