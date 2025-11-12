На Украине отстранили от должности министра юстиции

МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Кабинет министров Украины на фоне расследования дела о коррупции в сфере энергетики, в котором фигурирует бизнесмен и соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич, отстранил от должности министра юстиции Германа Галущенко, который ранее также был министром энергетики, исполнение обязанностей возложено на его заместителя Людмилу Сугак, сообщила в среду премьер страны Юлия Свириденко.