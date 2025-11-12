Рейтинг@Mail.ru
В США объяснили, что произойдет на Украине после завершения конфликта - РИА Новости, 12.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:13 12.11.2025 (обновлено: 07:14 12.11.2025)
https://ria.ru/20251112/ukraina-2054379351.html
В США объяснили, что произойдет на Украине после завершения конфликта
В США объяснили, что произойдет на Украине после завершения конфликта - РИА Новости, 12.11.2025
В США объяснили, что произойдет на Украине после завершения конфликта
Российские власти будут решать, как сложится судьба Украины после завершения конфликта, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире... РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T07:13:00+03:00
2025-11-12T07:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
запорожская область
харьковская область
министерство обороны сша
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018190495_0:0:3094:1740_1920x0_80_0_0_f5b113a9b2bc20998dc9d9ac61874f0f.jpg
https://ria.ru/20251111/tramp-2054025941.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
запорожская область
харьковская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018190495_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_885a6eba87fd55a6b25d6c2ead0153bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, вооруженные силы украины, запорожская область, харьковская область, министерство обороны сша, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Запорожская область, Харьковская область, Министерство обороны США, Россия
В США объяснили, что произойдет на Украине после завершения конфликта

Макгрегор: после завершения конфликта на Украине будет то, что захочет Россия

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийского расчета самоходной пушки 2С7М "Малка" в зоне СВО
Боевая работа артиллерийского расчета самоходной пушки 2С7М Малка в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа артиллерийского расчета самоходной пушки 2С7М "Малка" в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Российские власти будут решать, как сложится судьба Украины после завершения конфликта, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала.
"Украинский фронт в руинах. И то, что сейчас происходит на линии соприкосновения, это очень серьезно. Люди на Западе не понимают, насколько это серьезно. Вы видели эти бесконечные колонны пленных украинских солдат. И самое печальное, что, как сообщили русские, многие из этих пленных украинцев были в форме всего неделю. Это абсурд. <…> Все спрашивают, как это все будет выглядеть, когда конфликт закончится. Будет так, как захотят русские", — отметил эксперт.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Такое не прощают: Трамп принял окончательное решение по Зеленскому
Вчера, 08:00
Вместе с тем он назвал политику союзников Украины, настаивающих, чтобы молодые украинцы продолжали воевать, бесчеловечной.
"Должно быть наоборот, человечество должно положить этому конец. Мы должны спасти то, что осталось от так называемой украинской нации, пока она совсем не исчезла. Но, кажется, никто не рассматривает такую возможность", — отметил Макгрегор.
По данным Минобороны, за последние сутки подразделения группировки войск "Восток" завершили освобождение населенного пункта Новоуспеновское в Запорожской области, группировка "Запад" полностью освободила восточную часть Купянска в Харьковской области, группировка "Центр" освободила 256 зданий в Красноармейске и 98 — в Роге в ДНР. За сутки ВСУ на всех направлениях спецоперации потеряли свыше 1255 военнослужащих.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныЗапорожская областьХарьковская областьМинистерство обороны СШАРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала