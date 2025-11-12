Рейтинг@Mail.ru
Украина может остаться без электричества в зимний период, пишут СМИ - РИА Новости, 12.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:00 12.11.2025
https://ria.ru/20251112/ukraina-2054368849.html
Украина может остаться без электричества в зимний период, пишут СМИ
Украина может остаться без электричества в зимний период, пишут СМИ - РИА Новости, 12.11.2025
Украина может остаться без электричества в зимний период, пишут СМИ
Поврежденная энергосистема Украины, вероятно, не сможет обеспечить достаточное количество электроэнергии для всей страны в зимний период, сообщает американский... РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T04:00:00+03:00
2025-11-12T04:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1f/1842647349_0:198:3249:2026_1920x0_80_0_0_b1cb13681d931f4a7190be94abcec1e2.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1f/1842647349_271:0:3002:2048_1920x0_80_0_0_2d6d602b58c80c1e2e8eb3375fb2d941.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев
Украина может остаться без электричества в зимний период, пишут СМИ

Foreign Affairs: Украина может остаться без электричества в зимний период

© AP Photo / Efrem LukatskyПоврежденное здание в Киеве
Поврежденное здание в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 12 ноя – РИА Новости. Поврежденная энергосистема Украины, вероятно, не сможет обеспечить достаточное количество электроэнергии для всей страны в зимний период, сообщает американский журнал Foreign Affairs.
"Хотя отопление подается, температуры падают, и Украина должна подготовиться к значительным перебоям в работе коммунальных служб в течение холодных месяцев", - передает издание.
Журнал подчеркивает, что даже центр Киева остается без электричества на несколько часов каждый день.
По мнению американского издания, предстоящая зима может стать переломным моментом в конфликте на Украине, поскольку возможности сторон в плане обеспечения собственными ресурсами существенно различаются.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала