Украина может остаться без электричества в зимний период, пишут СМИ
Украина может остаться без электричества в зимний период, пишут СМИ - 12.11.2025
Украина может остаться без электричества в зимний период, пишут СМИ
Поврежденная энергосистема Украины, вероятно, не сможет обеспечить достаточное количество электроэнергии для всей страны в зимний период, сообщает американский... РИА Новости, 12.11.2025
Украина может остаться без электричества в зимний период, пишут СМИ
Foreign Affairs: Украина может остаться без электричества в зимний период