На Украине число дел о дезертирстве и самоволках превысило 311 тысяч - РИА Новости, 12.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:28 12.11.2025 (обновлено: 05:03 12.11.2025)
На Украине число дел о дезертирстве и самоволках превысило 311 тысяч
На Украине число дел о дезертирстве и самоволках превысило 311 тысяч - РИА Новости, 12.11.2025
На Украине число дел о дезертирстве и самоволках превысило 311 тысяч
Количество открытых уголовных дел на Украине о дезертирстве и самовольном оставлении части в ВСУ превысило 311 тысяч с февраля 2022 года, сообщает украинское... РИА Новости, 12.11.2025
На Украине число дел о дезертирстве и самоволках превысило 311 тысяч

На Украине возбудили 311 тысяч уголовных дел о дезертирстве и самоволках

© AP Photo / Oleg PetrasiukСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© AP Photo / Oleg Petrasiuk
Солдаты ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Количество открытых уголовных дел на Украине о дезертирстве и самовольном оставлении части в ВСУ превысило 311 тысяч с февраля 2022 года, сообщает украинское издание NV со ссылкой на данные генпрокуратуры.
Во вторник британская газета Financial Times со ссылкой украинских военных и экспертов писала, что Киев испытывает серьезные проблемы с численностью вооруженных сил, мобилизацией и дезертирством, из-за чего на некоторых участках фронта совсем нет военных.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Темпы пополнения бригады ВСУ отстают из-за дезертиров
7 ноября, 06:34
"Украинские правоохранительные органы зарегистрировали (с начала СВО. — Прим. ред.) более 310 тысяч уголовных дел, связанных с самовольным оставлением воинской части или места службы и дезертирством, большинство из них — за первые десять месяцев 2025 года... Всего возбуждено 311 327 уголовных дел", — говорится в публикации.
Отмечается, что всего на Украине возбудили 255 тысяч дел за самовольное оставление части и еще 56,2 тысячи — за дезертирство. При этом, по данным издания, 162,5 тысячи случаев самоволку зарегистрировали только с января по октябрь 2025 года.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
"Скрыть невозможно". На Западе сделали заявление о крахе ВСУ
Вчера, 17:50
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Специальная военная операция на Украине
 
 
