На Украине число дел о дезертирстве и самоволках превысило 311 тысяч

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Количество открытых уголовных дел на Украине о дезертирстве и самовольном оставлении части в ВСУ превысило 311 тысяч с февраля 2022 года, сообщает украинское издание NV со ссылкой на данные генпрокуратуры.

Во вторник британская газета Financial Times со ссылкой украинских военных и экспертов писала, что Киев испытывает серьезные проблемы с численностью вооруженных сил, мобилизацией и дезертирством, из-за чего на некоторых участках фронта совсем нет военных.

"Украинские правоохранительные органы зарегистрировали (с начала СВО. — Прим. ред.) более 310 тысяч уголовных дел, связанных с самовольным оставлением воинской части или места службы и дезертирством, большинство из них — за первые десять месяцев 2025 года... Всего возбуждено 311 327 уголовных дел", — говорится в публикации.

Отмечается, что всего на Украине возбудили 255 тысяч дел за самовольное оставление части и еще 56,2 тысячи — за дезертирство. При этом, по данным издания, 162,5 тысячи случаев самоволку зарегистрировали только с января по октябрь 2025 года.

Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ , а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты.

В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.