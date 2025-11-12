Фигурант дела о коррупции на Украине появился в базе "Миротворца"

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Член Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Сергей Пушкарь появился в базе скандально известного украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости.

Пушкарь значится в базе "Миротворца" как "член ОПГ и вор". По данным ресурса, он "осознанно совершал действия, направленные на подрыв обороноспособности и стабильного функционирования оборонно-промышленного и энергетического комплекса Украины".