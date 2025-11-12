Рейтинг@Mail.ru
На Украине сделали тревожное заявление после российского удара возмездия - РИА Новости, 12.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
22:29 12.11.2025 (обновлено: 23:54 12.11.2025)
На Украине сделали тревожное заявление после российского удара возмездия
На Украине сделали тревожное заявление после российского удара возмездия - РИА Новости, 12.11.2025
На Украине сделали тревожное заявление после российского удара возмездия
В Полтавской области произошло отключение от единой энергосистемы Украины из-за повреждения объектов энергетики 8 ноября, сообщила компания "Полтаваоблэнерго". РИА Новости, 12.11.2025
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
укрэнерго
центрэнерго
украина
в мире, украина, вооруженные силы украины, укрэнерго, центрэнерго
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Укрэнерго, Центрэнерго
На Украине сделали тревожное заявление после российского удара возмездия

Полтавскую область полностью отключили от единой энергосистемы Украины

© Getty Images / Maksym Kishka/FrontlinerОтключение электроэнергии в Киеве. 5 ноября 2025
Отключение электроэнергии в Киеве. 5 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© Getty Images / Maksym Kishka/Frontliner
Отключение электроэнергии в Киеве. 5 ноября 2025. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. В Полтавской области произошло отключение от единой энергосистемы Украины из-за повреждения объектов энергетики 8 ноября, сообщила компания "Полтаваоблэнерго".
Уточняется, что в результате произошло нарушение электроснабжения, и "компания потеряла возможность получать электроэнергию из объединенной сети".
Киев, Украина - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
"Это провал": на Западе сделали заявление после удара возмездия ВС России
10 ноября, 02:25
"Полтаваоблэнерго" также заявила, что сейчас ведутся восстановительные работы.
В ночь на субботу российские военные нанесли удар возмездия в ответ на террористические атаки ВСУ на гражданские объекты. Высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", они поразили предприятия украинского ВПК и объекты газо-энергетического комплекса, обеспечивавшие их работу.
После ударов компания "Центрэнерго" заявила, что на всех государственных ТЭС на Украине из-за российских ударов остановилась генерация. "Укрэнерго", в свою очередь, сообщило о серии отключений электроэнергии в разных регионах.
В ответ на атаки ВСУ российская армия наносит удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
Зеленский сделал заявление после российского удара возмездия по Украине
8 ноября, 14:23
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныУкрэнергоЦентрэнерго
 
 
