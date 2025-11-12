На Украине сделали тревожное заявление после российского удара возмездия

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. В Полтавской области произошло отключение от единой энергосистемы Украины из-за повреждения объектов энергетики 8 ноября, сообщила компания "Полтаваоблэнерго".
Уточняется, что в результате произошло нарушение электроснабжения, и "компания потеряла возможность получать электроэнергию из объединенной сети".
"Полтаваоблэнерго" также заявила, что сейчас ведутся восстановительные работы.
В ночь на субботу российские военные нанесли удар возмездия в ответ на террористические атаки ВСУ на гражданские объекты. Высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", они поразили предприятия украинского ВПК и объекты газо-энергетического комплекса, обеспечивавшие их работу.
После ударов компания "Центрэнерго" заявила, что на всех государственных ТЭС на Украине из-за российских ударов остановилась генерация. "Укрэнерго", в свою очередь, сообщило о серии отключений электроэнергии в разных регионах.
В ответ на атаки ВСУ российская армия наносит удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.