Рейтинг@Mail.ru
В московских школах обсудили безопасность, заявила детский омбудсмен - РИА Новости, 12.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:55 12.11.2025
https://ria.ru/20251112/uchiteli-2054626446.html
В московских школах обсудили безопасность, заявила детский омбудсмен
В московских школах обсудили безопасность, заявила детский омбудсмен - РИА Новости, 12.11.2025
В московских школах обсудили безопасность, заявила детский омбудсмен
Учителя в Москве поговорили со школьниками о безопасности после ЧП в Красногорске, рассказала детский омбудсмен столицы Ольга Ярославская. РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T23:55:00+03:00
2025-11-12T23:55:00+03:00
общество
красногорск
москва
россия
ольга ярославская
https://cdnn21.img.ria.ru/images/129945/29/1299452984_0:134:2000:1259_1920x0_80_0_0_a6eb2dd3a2917549ceb73fe52ef62ba4.jpg
https://ria.ru/20251112/krasnogorsk-2054617972.html
https://ria.ru/20251112/gosduma-2054608714.html
красногорск
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/129945/29/1299452984_101:0:1878:1333_1920x0_80_0_0_ac120b2a6668e6fa28818b40e52a6f14.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, красногорск, москва, россия, ольга ярославская
Общество, Красногорск, Москва, Россия, Ольга Ярославская
В московских школах обсудили безопасность, заявила детский омбудсмен

Ярославская: в московских школах обсудили безопасность после ЧП в Красногорске

© Fotolia / Syda ProductionsУрок в школе
Урок в школе - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© Fotolia / Syda Productions
Урок в школе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Учителя в Москве поговорили со школьниками о безопасности после ЧП в Красногорске, рассказала детский омбудсмен столицы Ольга Ярославская.
Ранее СК РФ сообщил РИА Новости, что пострадавший в Красногорске ребенок поднял с земли неустановленное взрывное устройство, замаскированное под подарочную упаковку с купюрой 10 рублей. Возбуждено уголовное дело по факту совершения общеопасным способом покушения на убийство ребенка.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
МВД опровергло слухи о неприбытии полиции из-за взрыва в Красногорске
Вчера, 22:14
"Сегодня во всех московских школах прошли классные часы, на которых педагоги также говорили с детьми о безопасности. Этот разговор должен продолжаться и дома", - написала Ярославская в своем Telegram-канале.
Она призвала родителей поговорить с детьми и объяснить, почему важно быть внимательными и осторожными.
"Нельзя расслабляться. Мы думаем, что нас это не коснется, что опасность далеко. Я призываю всех быть бдительными. Мы обязаны учить детей, как правильно действовать в подобных ситуациях. Мои мысли с семьёй мальчика. Желаю Глебу скорейшего выздоровления", - добавила омбудсмен.
Ученики на уроке в школе - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
В Госдуме предложили провести внеочередные уроки безопасности в школах
Вчера, 20:53
 
ОбществоКрасногорскМоскваРоссияОльга Ярославская
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала