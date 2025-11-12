В московских школах обсудили безопасность, заявила детский омбудсмен

Она призвала родителей поговорить с детьми и объяснить, почему важно быть внимательными и осторожными.

"Нельзя расслабляться. Мы думаем, что нас это не коснется, что опасность далеко. Я призываю всех быть бдительными. Мы обязаны учить детей, как правильно действовать в подобных ситуациях. Мои мысли с семьёй мальчика. Желаю Глебу скорейшего выздоровления", - добавила омбудсмен.