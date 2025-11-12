В московских школах обсудили безопасность, заявила детский омбудсмен

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Учителя в Москве поговорили со школьниками о безопасности после ЧП в Красногорске, рассказала детский омбудсмен столицы Ольга Ярославская.
Ранее СК РФ сообщил РИА Новости, что пострадавший в Красногорске ребенок поднял с земли неустановленное взрывное устройство, замаскированное под подарочную упаковку с купюрой 10 рублей. Возбуждено уголовное дело по факту совершения общеопасным способом покушения на убийство ребенка.
"Сегодня во всех московских школах прошли классные часы, на которых педагоги также говорили с детьми о безопасности. Этот разговор должен продолжаться и дома", - написала Ярославская в своем Telegram-канале.
Она призвала родителей поговорить с детьми и объяснить, почему важно быть внимательными и осторожными.
"Нельзя расслабляться. Мы думаем, что нас это не коснется, что опасность далеко. Я призываю всех быть бдительными. Мы обязаны учить детей, как правильно действовать в подобных ситуациях. Мои мысли с семьёй мальчика. Желаю Глебу скорейшего выздоровления", - добавила омбудсмен.