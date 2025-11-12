Участники "Боевого кадрового резерва" вышли на стажировку, сообщил Моор

https://ria.ru/20251112/tyumen-2054616969.html
Ветераны специальной военной операции, участвующие в проекте "Боевой кадровый резерв" Тюменской области, проходят стажировку на крупных предприятиях и в органах
тюменская область
александр моор
александр моор
Тюменская область, Александр Моор
ТЮМЕНЬ, 12 ноя – РИА Новости. Ветераны специальной военной операции, участвующие в проекте "Боевой кадровый резерв" Тюменской области, проходят стажировку на крупных предприятиях и в органах государственной власти региона, сообщил губернатор Александр Моор.
"Участники нашего проекта "Боевой кадровый резерв" принимают активное участие в общественной жизни региона. Сейчас проходят стажировку на крупных предприятиях и в органах государственной власти региона. Уверен, участники проекта станут ценными управленческими кадрами для региона и внесут свой вклад в его развитие", - написал Александр Моор в своем Telegram-канале.
Моор отметил, что с двумя из участников проекта он пообщался на недавнем открытии штаба организации ветеранов СВО "Держава". Позитивными впечатлениями от участия в "Боевом кадровом резерве" с ним поделились Валентин Кучеренко, работающий в областном департаменте культуры, и Сергей Белых - в крупном тюменском холдинге он изучает особенности работы предприятий и возможности для развития туристического потенциала Тюменской области.