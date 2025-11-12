Участники "Боевого кадрового резерва" вышли на стажировку, сообщил Моор

ТЮМЕНЬ, 12 ноя – РИА Новости. Ветераны специальной военной операции, участвующие в проекте "Боевой кадровый резерв" Тюменской области, проходят стажировку на крупных предприятиях и в органах государственной власти региона, сообщил губернатор Александр Моор.

"Участники нашего проекта "Боевой кадровый резерв" принимают активное участие в общественной жизни региона. Сейчас проходят стажировку на крупных предприятиях и в органах государственной власти региона. Уверен, участники проекта станут ценными управленческими кадрами для региона и внесут свой вклад в его развитие", - написал Александр Моор в своем Telegram-канале.