В Турции ответили на вопрос о возможном возобновлении встреч Москвы и Киева

АНКАРА, 12 ноя – РИА Новости. Конкретных сигналов для возобновления переговоров РФ и Украины в Стамбуле на данный момент нет, время и место возможных переговоров определяют сами стороны, при этом Турция готова вновь принять их, заявили РИА Новости в администрации президента Турции Тайипа Эрдогана.

"На данный момент нет каких-либо конкретных процессов, указывающих на возобновление переговорного процесса между делегациями РФ Украины в Стамбуле", - заявили РИА Новости в администрации.

По словам собеседника агентства, время и место возможных переговоров определяют сами стороны.

"Это выбор сторон. Что касается Турции, мы на высшем уровне заявили о готовности оказать любое посредничество", - уточнили в администрации.

Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.