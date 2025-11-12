Рейтинг@Mail.ru
В Турции ответили на вопрос о возможном возобновлении встреч Москвы и Киева
13:22 12.11.2025
В Турции ответили на вопрос о возможном возобновлении встреч Москвы и Киева
В Турции ответили на вопрос о возможном возобновлении встреч Москвы и Киева
Конкретных сигналов для возобновления переговоров РФ и Украины в Стамбуле на данный момент нет, время и место возможных переговоров определяют сами стороны, при РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T13:22:00+03:00
2025-11-12T13:22:00+03:00
в мире, россия, украина, стамбул, хакан фидан, сергей лавров, владимир зеленский, турция
В мире, Россия, Украина, Стамбул, Хакан Фидан, Сергей Лавров, Владимир Зеленский, Турция
В Турции ответили на вопрос о возможном возобновлении встреч Москвы и Киева

Администрация Эрдогана: сигналов о возобновлении переговоров РФ и Украины нет

© РИА Новости / Генеральное консульство РФ в Стамбуле | Перейти в медиабанкРоссийско-украинские переговоры во дворце Долмабахче в Стамбуле
Российско-украинские переговоры во дворце Долмабахче в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© РИА Новости / Генеральное консульство РФ в Стамбуле
Перейти в медиабанк
Российско-украинские переговоры во дворце Долмабахче в Стамбуле. Архивное фото
АНКАРА, 12 ноя – РИА Новости. Конкретных сигналов для возобновления переговоров РФ и Украины в Стамбуле на данный момент нет, время и место возможных переговоров определяют сами стороны, при этом Турция готова вновь принять их, заявили РИА Новости в администрации президента Турции Тайипа Эрдогана.
Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан сообщал, что страна готова принять в Стамбуле четвёртый раунд переговоров между Москвой и Киевом.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
На Западе заговорили о возвращении Украины в орбиту России
Вчера, 04:25
"На данный момент нет каких-либо конкретных процессов, указывающих на возобновление переговорного процесса между делегациями РФ и Украины в Стамбуле", - заявили РИА Новости в администрации.
По словам собеседника агентства, время и место возможных переговоров определяют сами стороны.
"Это выбор сторон. Что касается Турции, мы на высшем уровне заявили о готовности оказать любое посредничество", - уточнили в администрации.
Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Владимир Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.
Противотанковые заграждения на окраине Киева - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
"Украину на растерзание": на Западе проговорились о планах по России
11 ноября, 06:33
 
