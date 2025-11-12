Рейтинг@Mail.ru
Турция определит страну, которая построит вторую АЭС в 2026 году, пишут СМИ - РИА Новости, 12.11.2025
07:58 12.11.2025
Турция определит страну, которая построит вторую АЭС в 2026 году, пишут СМИ
Правительство Турции в 2026 году определит страну, которая займётся строительством второй атомной электростанции в республике
2025
АНКАРА, 12 ноя - РИА Новости. Правительство Турции в 2026 году определит страну, которая займётся строительством второй атомной электростанции в республике, лидирующую позицию в этом вопросе занимают США, сообщает газета Ekonomim со ссылкой на собственные источники.
Ранее министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар заявил, что Анкара договорилась о начале технических исследований с канадской компанией AtkinsRealis для сотрудничества по проектам двух новых АЭС.
"В 2026 году будет определена компания, которая построит вторую атомную электростанцию, и, соответственно, страна, где она базируется. Вторая станция будет возведена в Синопе. На данный момент "лидирующей" страной являются США и американские компании. Ранее переговоры велись с канадскими, корейскими, китайскими и, конечно, российскими компаниями. По некоторым из них поступают новые сведения о ходе переговоров", - пишет издание.
Турция ведет переговоры относительно двух новых АЭС уже с пятью странами, в том числе с Россией, в планах и строительство малых модульных реакторов, заявлял в мае Байрактар. Ранее он заявил, что Анкара намерена в течение 2025 года принять окончательное решение по АЭС в Синопе и Фракии и начать реализацию проектов этих станций. Он отмечал, что Россия - одна из стран, без опыта которых в сфере атомной энергетики не обойтись.
Турция интенсивно работает над вводом в эксплуатацию первого энергоблока АЭС "Аккую" в 2026 году. Первая в Турции АЭС "Аккую" строится с участием России. Она состоит из четырех энергоблоков с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1,2 тысячи мегаватт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели Build-Own-Operate ("строй-владей-эксплуатируй").
