Рейтинг@Mail.ru
В ЦБ объяснили, почему банки приостанавливают подозрительные переводы - РИА Новости, 12.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:21 12.11.2025
https://ria.ru/20251112/tsb-2054392275.html
В ЦБ объяснили, почему банки приостанавливают подозрительные переводы
В ЦБ объяснили, почему банки приостанавливают подозрительные переводы - РИА Новости, 12.11.2025
В ЦБ объяснили, почему банки приостанавливают подозрительные переводы
Банки РФ проверяют все переводы на признаки мошенничества и приостанавливают подозрительные, чтобы снизить вероятность кражи денег, рассказал в интервью РИА... РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T09:21:00+03:00
2025-11-12T09:21:00+03:00
центральный банк рф (цб рф)
вадим уваров
россия
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/18/2050350656_0:7:3000:1695_1920x0_80_0_0_f0022ba1593d0eb715891c76a86dc20a.jpg
https://ria.ru/20251112/moshenniki-2054365220.html
https://ria.ru/20251111/moshenniki-2054090021.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/18/2050350656_367:0:2635:1701_1920x0_80_0_0_d170e9bbcb9d67616d18f66b796550c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
центральный банк рф (цб рф), вадим уваров, россия, экономика
Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Вадим Уваров, Россия, Экономика
В ЦБ объяснили, почему банки приостанавливают подозрительные переводы

ЦБ: банк останавливает подозрительные переводы, чтобы снизить вероятность кражи

© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Центрального банка
Здание Центрального банка - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Центрального банка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Банки РФ проверяют все переводы на признаки мошенничества и приостанавливают подозрительные, чтобы снизить вероятность кражи денег, рассказал в интервью РИА Новости директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров.
"Чтобы снизить вероятность хищения денег, банки проверяют все переводы на признаки мошенничества и приостанавливают подозрительные. Когда банк выявляет такую операцию, он информирует об этом клиента, который может отказаться от нее. Признаки мошеннических операций устанавливает Банк России", - сказал он.
Мужчина со смартфоном - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Мошенники обманывают россиян под предлогом получения налогового вычета
02:50
Уваров отметил, что Банк России постоянно анализирует эффективность своих требований, отслеживает появление новых схем, с помощью которых мошенники пытаются обойти установленные барьеры.
Также Уваров добавил, что ЦБ решил дополнить существующие критерии мошеннических операций новыми признаками. Часть из них будет аналогична тем, которые с сентября этого года действуют для противодействия мошенническим операциям при снятии наличных в банкоматах.
Например, ЦБ РФ добавит в обновленный список признаков мошеннических переводов смену номера телефона для входа в онлайн-банк, а также крупные переводы самому себе по СБП, если в этот же день клиент попытался перевести деньги другому человеку, которому в течение полугода не делал никаких переводов.
Приказ с новыми признаками мошеннических переводов ЦБ РФ опубликует в ближайшее время.
Девушка с мобильным телефоном в руках - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Россиянам рассказали, что делать, если мошенники украли деньги
Вчера, 08:44
 
Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)Вадим УваровРоссияЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала