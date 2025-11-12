В ЦБ объяснили, почему банки приостанавливают подозрительные переводы

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Банки РФ проверяют все переводы на признаки мошенничества и приостанавливают подозрительные, чтобы снизить вероятность кражи денег, рассказал в интервью РИА Новости директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров.

"Чтобы снизить вероятность хищения денег, банки проверяют все переводы на признаки мошенничества и приостанавливают подозрительные. Когда банк выявляет такую операцию, он информирует об этом клиента, который может отказаться от нее. Признаки мошеннических операций устанавливает Банк России", - сказал он.

Уваров отметил, что Банк России постоянно анализирует эффективность своих требований, отслеживает появление новых схем, с помощью которых мошенники пытаются обойти установленные барьеры.

Также Уваров добавил, что ЦБ решил дополнить существующие критерии мошеннических операций новыми признаками. Часть из них будет аналогична тем, которые с сентября этого года действуют для противодействия мошенническим операциям при снятии наличных в банкоматах.

Например, ЦБ РФ добавит в обновленный список признаков мошеннических переводов смену номера телефона для входа в онлайн-банк, а также крупные переводы самому себе по СБП, если в этот же день клиент попытался перевести деньги другому человеку, которому в течение полугода не делал никаких переводов.