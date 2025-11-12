Россияне назвали самые популярные компании для трудоустройства

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Самой популярной компанией для трудоустройства среди российских соискателей оказался "Газпром", в случае приглашения на работу 56,5% респондентов в первую очередь выбрали бы эту организацию, 48,6% согласны на "Роснефть", а 42% - на "Росатом", следует из исследования сервиса BrandLab, которое есть в распоряжении РИА Новости.