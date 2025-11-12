Рейтинг@Mail.ru
Россияне назвали самые популярные компании для трудоустройства - РИА Новости, 12.11.2025
06:37 12.11.2025
https://ria.ru/20251112/trud-2054376952.html
Россияне назвали самые популярные компании для трудоустройства
Россияне назвали самые популярные компании для трудоустройства - РИА Новости, 12.11.2025
Россияне назвали самые популярные компании для трудоустройства
Самой популярной компанией для трудоустройства среди российских соискателей оказался "Газпром", в случае приглашения на работу 56,5% респондентов в первую... РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T06:37:00+03:00
2025-11-12T06:37:00+03:00
россия
газпром
роснефть
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
экономика
россия
2025
россия, газпром, роснефть, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", экономика
Россия, Газпром, Роснефть, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Экономика
Россияне назвали самые популярные компании для трудоустройства

BrandLab: более 55 процентов россиян хотели бы работать в "Газпроме"

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Самой популярной компанией для трудоустройства среди российских соискателей оказался "Газпром", в случае приглашения на работу 56,5% респондентов в первую очередь выбрали бы эту организацию, 48,6% согласны на "Роснефть", а 42% - на "Росатом", следует из исследования сервиса BrandLab, которое есть в распоряжении РИА Новости.
"Лидер рейтинга HR-брендов по предпочтениям опрошенных – "Газпром". 56,5% россиян при предложении новой работы согласились бы работать в "Газпроме" в первую очередь. На втором месте расположилась компания "Роснефть" – свои предпочтения за неё отдали 48,6% респондентов. Замыкает тройку лидеров "Росатом" – 42% соискателей выбрали эту компанию", - говорится в данных.
Опрос показал, почему россияне переходят на работу к конкурентам
05:29
Опрос показал, почему россияне переходят на работу к конкурентам
05:29
Согласно исследованию, в топ-10 также вошли Газпромбанк, "Лукойл", "Аэрофлот", "Яндекс", РЖД, "Норникель", Сбербанк. Каждый третий из участников опроса хотел бы работать в одной из этих компаний, поскольку работа в них воспринимается как престижная и стабильная. При этом только три компании из рейтинга частные, госкомпании традиционно ассоциируются с высокой степенью стабильности и социальными гарантиями.
"Промышленная отрасль является наиболее предпочтительной для россиян. При этом компании сырьевого сектора (нефтегазовая и металлургическая промышленность) – особенно желанны среди опрошенных. Самые привлекательные работодатели: "Газпром" (56,5%), "Роснефть" (48,6%), "Лукойл" (38,3%) и "Норникель" (34,7%). Транспорт и логистика также привлекают соискателей – здесь лидируют "Аэрофлот" (38%) и РЖД (36%), за ними расположились S7 Airlines (18%) и "Победа" (15%)", - отмечается в данных.
В тройку самых популярных отраслей также входит энергетика, где наибольшее предпочтение отдается "Росатому" (42%) и "Русгидро" (15%). Соискатели до 35 лет заинтересованы в технологических и IT компаниях. Самые привлекательные - "Яндекс" (37%), Telegram (25%), VK (20%), Kaspersky (18%).
В исследовании приняла участие одна тысяча потенциальных соискателей со всей России. Погрешность исследования составляет 3,1%, точность - 95%.
Исследование показало самую частую причину отказа в найме
11 июля, 07:22
Исследование показало самую частую причину отказа в найме
11 июля, 07:22
 
РоссияГазпромРоснефтьГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Экономика
 
 
